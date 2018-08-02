Windows 10 научился видеть смартфоны "насквозь"

В операционную систему была интегрирована утилита Your Phone

Android сможет синхронизироваться с Windows 10 без драйверов

Microsoft выпустили очередную тестовую сборку Windows 10 под номером 17728, в которой появилась полезная функция для владельцев Android. В операционную систему была интегрирована утилита Your Phone, способная увидеть все файлы внутри смартфонов Android напрямую без драйверов.

В Windows 10 появилась утилита Your Phone iGuides

При подключении Android-смартфона к компьютеру, Your Phone мгновенно отобразит все файлы в виде миниатюр и позволит работать с ними в окне Проводника. Работает эта удобная функция лишь со смартфонами на Android 7.0 и выше.

Наглядная работа утилиты Your Phone iGuides

Microsoft обещает, что Your Phone появится в следующем крупном обновлении Windows 10. Позже Microsoft добавит в Your Phone интеграцию с iPhone и iPad, но в сильно урезанном виде из-за ограничений Apple – владельцам позволят максимум делиться ссылками на веб-страницы.

Напомним, что ранее Windows 10 избавился от самой раздражающей функции, Microsoft обновит для Windows "древнее" приложение, а в Windows 10 будет показывать рекламу в окнах.