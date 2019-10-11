Windows 10 научился звонить на смартфоны c Android

Функция звонков пока доступна только в пробном режиме для участников Windows Insider Preview

Позвонить на любой номер можно с компьютера, не вынимая смартфон из кармана Фото: Pexels

Microsoft официально объявила, что в ее свежей сборке Windows 10 для инсайдеров (20H1) под номером 18999 появилась ​​поддержка функции звонков для приложения Your Phone. После летнего обновления, в котором появилось приложение для синхронизации текстовых сообщений и уведомлений c Android-смартфонов, добавление новой функции позволит оставлять телефон в кармане, но при этом отвечать на звонки с компьютера. Опробовать новую функцию могут лишь участники программы Windows Insider Preview.

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Если вы являетесь участником программы предварительной оценки от Microsoft, то можно взять смартфон на Android (не ниже версии 7.0), связать его с приложением Your Phone на Windows 10 и загруженного из магазина Google Play, после чего можно перенаправлять звонки на компьютер или ноутбук. Для использования возможности приема звонков на компьютере должен быть включен Bluetooth и установлено беспроводное соединение со смартфоном.

На официальном блоге Microsoft подробно описано, как работает функция звонков. Она позволит вам сделать следующее:

Прием входящих звонков на компьютере;

Инициирование звонков с компьютера через контакты на смартфоне;

Сброс звонков на компьютере с отправкой SMS с заранее сохраненным текстом;

Переадресация звонящих в голосовую почту;

Просмотр истории вызовов на компьютере;

Моментальный перенос вызовов со смартфона на компьютер или наоборот.

Усовершенствованное приложение Your Phone на WIndows 10 и Android Фото: The Verge

Microsoft медленно, но верно наращивает свою тесную интеграцию с телефонами на Android. Это неспроста, ведь недавно компания представила свой первый смартфон с двойным экраном на этой мобильной операционной системе – Surface Duo.

Напомним, что ранее Microsoft показала Windows 10X с "Пуском" без плиток. Также Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев дольше.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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