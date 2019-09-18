Windows 10 получил полезное улучшение: что добавили

Новая возможность Your Phone полезна, если к компьютеру или ноутбуку подключены несколько смартфонов

Улучшение доступно не во всех странах Фото: Unsplash

Microsoft выпустила полезное обновление для приложения Your Phone для Windows 10. Помимо исправлений и ускорения сопряжения, Your Phone научилась показывать уровень заряда батареи мобильного устройства, а также синхронизирует обои.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники попадают в ваш компьютер:

Важное улучшение анонсировал менеджер Microsoft Вишну Нат на своей странице в Twitter. Он также непосредственно курирует разработку приложения. Новая возможность Your Phone может быть полезна, если к компьютеру или ноутбуку подключены несколько смартфонов. Она позволит определять нужный простым взглядом.

Подобная возможность и синхронизация обоев появилась еще в Windows 8/8.1, но лишь для "связанных" устройств на десктопной операционной системе. Теперь же она стала доступна и для смартфонов. Судя по всему, приложение развернуто не во всех странах, поскольку пользователи сообщают, что не у всех появилась эта функциональность. Установить Your Phone для Windows 10 можно из магазина приложений Windows Store.

Для работы потребуется смартфон с Android 7.0 или более новой версией, при этом с iPhone не работает. Таким образом, компания из Редмонда создает совместную с Google альтернативу экосистеме Apple. Ведь "яблочные" гаджеты, как известно, могут взаимодействовать между собой напрямую, то же самое пытаются сделать и в Microsoft.

Стоит также отметить, что Your Phone позволяет отвечать на сообщения и даже звонить компьютера через смартфон, не отвлекаясь от работы. Однако насколько это практично и востребовано — другой вопрос, поскольку редко кто пользуется этим функционалом.

Напомним, что ранее пользователи разгневаны новым обновлением Windows 10, вызывавшее "тормоза". А недавнее сентябрьское обновление Windows 10 сломало "Пуск".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.