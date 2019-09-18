Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Windows 10 получил полезное улучшение: что добавили

Новая возможность Your Phone полезна, если к компьютеру или ноутбуку подключены несколько смартфонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Улучшение доступно не во всех странах
Улучшение доступно не во всех странах
Фото: Unsplash

Microsoft выпустила полезное обновление для приложения Your Phone для Windows 10. Помимо исправлений и ускорения сопряжения, Your Phone научилась показывать уровень заряда батареи мобильного устройства, а также синхронизирует обои.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники попадают в ваш компьютер:

Важное улучшение анонсировал менеджер Microsoft Вишну Нат на своей странице в Twitter. Он также непосредственно курирует разработку приложения. Новая возможность Your Phone может быть полезна, если к компьютеру или ноутбуку подключены несколько смартфонов. Она позволит определять нужный простым взглядом.

Подобная возможность и синхронизация обоев появилась еще в Windows 8/8.1, но лишь для "связанных" устройств на десктопной операционной системе. Теперь же она стала доступна и для смартфонов. Судя по всему, приложение развернуто не во всех странах, поскольку пользователи сообщают, что не у всех появилась эта функциональность. Установить Your Phone для Windows 10 можно из магазина приложений Windows Store.

Для работы потребуется смартфон с Android 7.0 или более новой версией, при этом с iPhone не работает. Таким образом, компания из Редмонда создает совместную с Google альтернативу экосистеме Apple. Ведь "яблочные" гаджеты, как известно, могут взаимодействовать между собой напрямую, то же самое пытаются сделать и в Microsoft.

Читайте также:
Полезные советы: как определить, что нужно переустановить Windows

Стоит также отметить, что Your Phone позволяет отвечать на сообщения и даже звонить компьютера через смартфон, не отвлекаясь от работы. Однако насколько это практично и востребовано — другой вопрос, поскольку редко кто пользуется этим функционалом.

Напомним, что ранее пользователи разгневаны новым обновлением Windows 10, вызывавшее "тормоза". А недавнее сентябрьское обновление Windows 10 сломало "Пуск".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На рынок смартфонов возвращается "мертвый" бренд Пенсионный фонд в смартфоне: в Украине тестируют новый сервис Раскупают мгновенно: iPhone 11 превзошел ожидания Apple Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года
Microsoft windows смартфоны программы операционная система windows 10
Источник: MSPowerUser
Реклама

Новости партнеров

Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Популярные статьи

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

Вчера, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Вчера, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

16 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

16 сентябряПсихология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
О каких заболеваниях сигнализирует отек ног
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
60 кв.м: уютная квартира во Вьетнаме
60 кв.м: уютная квартира во Вьетнаме