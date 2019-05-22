Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Официальный релиз обновления May Update 2019 (1903) состоялся для всех пользователей Windows 10

При обновлении на Windows 10 (1903) не забудьте извлечь флешки Фото: Pinterest

Сегодня Microsoft выпустила крупное майское обновление для Windows 10 – May Update 2019. Обновление Windows 10 (1903) включает массу нововведений, включая новую легкую и светлую тему, поддержку Kaomoji, функцию песочницы для Windows, новый стиль Fluent Design и разделение поиска Cortana и Windows. Microsoft собиралась выпустить этот патч в апреле, но его пришлось перенести на месяц позже из-за серьезной ошибки.

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Серьезную уязвимость в Windows 10 обнаружили на этапе публичного теста, что дало компании достаточно времени, чтобы избежать потенциальных проблем. Спустя месяц "полировки" состоялся официальный релиз для всех пользователей Windows 10.

Microsoft также добавила новую панель мониторинга Windows, которая отображает состояние при развертывании и обнаруживает любые известные проблемы при любых последующих обновлениях. Это небольшое улучшение является частью того, что Microsoft стала более осторожно относиться к тестированию и решению проблем c Windows 10. Причиной более внимательного подхода к патчам стал известный сбой с октябрьским обновлением 2018 года, когда операционная система безвозвратно удаляла важные файлы на системном диске.

Как установить May Update 2019

Получить майское обновление для Windows 10 (1903) можно двумя путями. Первый – непосредственно из Центра обновления Windows, зайдя в Настройки -> Обновление и безопасность -> Центр обновления Windows и проверив наличие обновлений.

Центр обновления Windows – самый простой способ обновления Фото: Сегодня

В случае, если первый способ не помог, можно установить апдейт вручную из официального сайта Microsoft. Необходимо скачать утилиту по кнопке "Обновить сейчас", запустить ее и следовать простым инструкциям.

Скачайте файл Windows10Upgrade9252.exe для установки обновлений вручную Фото: Сегодня

Нажмите кнопку "Обновить сейчас", чтобы получить Windows 10 May Update 2019 (1903) Фото: Сегодня

Примечание: очень важно при обновлении May Update 2019 извлечь все USB-накопители (флешки, внешние жесткие диски), поскольку они могут помешать установке патча.

Эта ошибка при обновлении на Windows 10 1903 означает, что вы забыли извлечь флешку

Напомним, что ранее Windows XP и Windows 7 признали самыми опасными в мире. Также компания пообещала, что у Windows 10 появится функция "самолечения".

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