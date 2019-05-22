Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Официальный релиз обновления May Update 2019 (1903) состоялся для всех пользователей Windows 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:35
При обновлении на Windows 10 (1903) не забудьте извлечь флешки
При обновлении на Windows 10 (1903) не забудьте извлечь флешки
Фото: Pinterest

Сегодня Microsoft выпустила крупное майское обновление для Windows 10May Update 2019. Обновление Windows 10 (1903) включает массу нововведений, включая новую легкую и светлую тему, поддержку Kaomoji, функцию песочницы для Windows, новый стиль Fluent Design и разделение поиска Cortana и Windows. Microsoft собиралась выпустить этот патч в апреле, но его пришлось перенести на месяц позже из-за серьезной ошибки.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Серьезную уязвимость в Windows 10 обнаружили на этапе публичного теста, что дало компании достаточно времени, чтобы избежать потенциальных проблем. Спустя месяц "полировки" состоялся официальный релиз для всех пользователей Windows 10.

Microsoft также добавила новую панель мониторинга Windows, которая отображает состояние при развертывании и обнаруживает любые известные проблемы при любых последующих обновлениях. Это небольшое улучшение является частью того, что Microsoft стала более осторожно относиться к тестированию и решению проблем c Windows 10. Причиной более внимательного подхода к патчам стал известный сбой с октябрьским обновлением 2018 года, когда операционная система безвозвратно удаляла важные файлы на системном диске.

Читайте также
Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Как установить May Update 2019

Получить майское обновление для Windows 10 (1903) можно двумя путями. Первый – непосредственно из Центра обновления Windows, зайдя в Настройки -> Обновление и безопасность -> Центр обновления Windows и проверив наличие обновлений.

Центр обновления Windows – самый простой способ обновления
Центр обновления Windows – самый простой способ обновления
Фото: Сегодня

В случае, если первый способ не помог, можно установить апдейт вручную из официального сайта Microsoft. Необходимо скачать утилиту по кнопке "Обновить сейчас", запустить ее и следовать простым инструкциям.

Скачайте файл Windows10Upgrade9252.exe для установки обновлений вручную
Скачайте файл Windows10Upgrade9252.exe для установки обновлений вручную
Фото: Сегодня

Нажмите кнопку "Обновить сейчас", чтобы получить Windows 10 May Update 2019 (1903)
Нажмите кнопку "Обновить сейчас", чтобы получить Windows 10 May Update 2019 (1903)
Фото: Сегодня

Примечание: очень важно при обновлении May Update 2019 извлечь все USB-накопители (флешки, внешние жесткие диски), поскольку они могут помешать установке патча.

Эта ошибка при обновлении на Windows 10 1903 означает, что вы забыли извлечь флешку

Напомним, что ранее Windows XP и Windows 7 признали самыми опасными в мире. Также компания пообещала, что у Windows 10 появится функция "самолечения".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Будут тормозить: Microsoft приготовила неприятности старым компьютерам Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7 Зверский аппетит: Windows 10 "съест" гигантский объем памяти Упрощаем работу с Windows 10: три полезных трюка
microsoft windows улучшение операционная система windows 10 обновление
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней
7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Герцогиня Кэтрин опубликовала новые снимки подросшего принца Луи
Герцогиня Кэтрин опубликовала новые снимки подросшего принца Луи
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
«Две судьбы»: как изменились актеры культовой телеэпопеи
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
Стала відома причина смерті вокаліста гурту The Prodigy
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Гигинеишвили поделился откровением об отношениях с Михалковой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь