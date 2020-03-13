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Windows 10 получит обратно забракованную Microsoft функцию

Microsoft возвращает вырезанную возможность в виде технологии многозадачности Windows Sets

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:24

Раскритикованные обновления для Windows 10 несут в себе не только исправление, но и новые функции. Некоторые из них со временем отпадают, как невостребованные или просто ошибочные, но большая часть все же остается, привнося удобство в использовании операционной системой. На днях появилась информация, что Microsoft вернет одну из ранее забракованных функций в Windows 10.

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Одной из таких вырезанных возможностей была технология многозадачности Windows Sets, которая была удалена из предыдущей тестовой сборки. Однако компания передумала, и готовится к ее возвращению в программный интерфейс десктопной операционной системы.

Windows Sets позволяет группировать приложения, веб-сайты и другой контент в отдельных вкладках, которые доступны в любом окне Windows и могут синхронизироваться между разными устройствами. После предварительного тестирования в рамках программы Windows Insider в 2018 году Microsoft заявила, что эта функция "не совсем готова и требует доработки".

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Пользователь Twitter @teroalhonen обнаружил упоминание Windows Sets в бета-версии Windows 10 Software Development Kit. Вероятно, Microsoft рассмотрит вопрос о возвращении "Наборов" во втором крупном апдейте Windows 10 в 2020 году, поскольку распространение весеннего обновления под кодовым названием 20H1 (Windows 10 Version 2004) практически завершено.

Напомним, что ранее эксперты назвали самую ненадежную операционную систему в мире. Также недавно стало известно, что Windows 10 разрешит удалять WordPad, Paint и Блокнот.

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Источник: Digital Trends
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