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Windows 10 помогла поднять продажи компьютеров впервые за 8 лет

Компании массово скупают компьютеры из-за перехода с Windows 7 на Windows 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Lenovo, HP и Dell лидерами по продажам компьютеров в 2019 году
Lenovo, HP и Dell лидерами по продажам компьютеров в 2019 году
Фото: Unsplash

Ушедший 2019 год впервые за 8 лет стал успешным для индустрии персональных компьютеров. После долгой стагнации и застоя мировой рынок продажи ПК показал рост. Об этом сообщают аналитики из Gartner и IDC. Правда, в глобальном масштабе общие цифры выглядят достаточно скромными – всего 1,7%.

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По данным IDC, поставки настольных компьютеров, включая десктопы, ноутбуки и рабочие станции, выросли на 2,7% за год. Цифры Gartner показали всего 0,6-процентный рост за год, но обе исследовательские фирмы оценили общее количество поставок ПК в VI квартале 2019 года в более чем 70 миллионов единиц. Правда в списке не учитывались планшеты iPad и Chromebook.

Обе компании объясняют прошлогодний рост рынка переходом предприятий с Windows 7 на Windows 10. Активное продвижение "запугивающих" уведомлений от Microsoft заставило многие компании обновить парк устаревших компьютеров, на которые не устанавливалась новая операционная система.

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Это помогло Lenovo, HP и Dell занять первые три места в списке производителей, которые поставляли наибольшее количество компьютеров за год. По прогнозам Gartner, рост продаж ПК будет продолжаться в течение всего 2020 года. IDC считает, что в ближайшие месяцы после завершения модернизации предприятиями наступит сложный период для индустрии ПК, который покажет затяжное падение.

Напомним, что ранее Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows. В то же время жесткие диски в 2020 году преодолеют границу в 20 ТБ.

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Источник: Engadget
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