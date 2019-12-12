Windows 10 способна превратить любой смартфон в Galaxy Note 10

В приложении Your Phone появилась возможность рисовать на смартфонах с графического планшета через Windows 10

Возможности рисования стилусом стали доступны другим смартфонам Фото: Unsplash

На Windows 10 существует малоиспользуемое, но полезное приложение Your Phone. На днях встроенная в операционную систему программа получила приятное улучшение, которое расширило ее функционал. Your Phone отныне позволяет использовать любой смартфон, словно это Samsung Galaxy Note 10.

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Новая функция Your Phone позволяет рисовать активным стилусом. О нововведении в приложении поведала одна из руководителей Microsoft Аналь Отеро Диаз, анонсировав ее у себя на странице в Twitter.

После обновления в дополнение к поддержке сенсорного ввода, клавиатуры и мыши, в приложении появилась поддержка стилусов для взаимодействия с мобильными приложениями. Есть даже поддержка распознавания силы нажатия.

По сути, она превращает устройства с Windows 10 в этакий беспроводной графический планшет для рисования на смартфоне. Это интересная функция для планшетов вроде Microsoft Surface и ноутбуков с сенсорными экранами и стилусами в комплекте.

Чтобы воспользоваться новым удобным функционалом, необходимо обновить его из Windows Store до последней актуальной версии. Но функция пока доступна только для участников программы тестирования операционной системы Windows Insiders. Стоит отметить, что работу с пером поддерживают далеко не все приложения.

Напомним, что ранее глава Microsoft забрал домой прототип игровой приставки будущего. Также на днях был найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно.

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