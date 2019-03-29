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Windows 10 в опасности: обнаружена серьезная уязвимость

Апрельское обновление Windows 10 с тонной изменений может задержаться из-за дыры в безопасности

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:21
Наибольшую проблему уязвимость представляет для любителей видеоигр
Наибольшую проблему уязвимость представляет для любителей видеоигр
Фото: CNET

В операционной системе Windows 10 обнаружена очередная уязвимость, которая поставила под удар очередное обновление под номером 18362, намеченное на апрель – выпуск долгожданного патча на время отложен. Проблема с безопасностью была обнаружена неделю назад при анализе инсайдерской сборки 18362.

Наибольшую проблему эта уязвимость представляет для любителей видеоигр, поскольку апрельское обновление должно было обеспечить поддержку игр от Xbox One. Microsoft не сообщила, когда будет доступно исправление, но заявила, что работает над этим.

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Разработчики сообщают, что до той поры, пока брешь не будет устранена, обновление не выйдет. Точной информации о дате исправления уязвимости пока не сообщается.

"За последние пару недель инсайдеры получали новые сборки 19H1 в дополнение к получению накопительных обновлений. В пятницу, после выпуска сборки 18362 для кольца Slow, пользователи сообщили, что не смогли завершить обновление. Мы обнаружили проблему с накопительным обновлением сборки 18356.16 (KB4494123), из-за которой обновление до сборки 18362 не было успешно завершено. Эта проблема касается только инсайдеров сборки 18356.16, которые пытаются выполнить обновление до сборки 18362. В настоящее время команда работает над исправлением", – так прокомментировали проблему в пресс-службе Microsoft.

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Напомним, что ранее на Windows 7 появились "смертельные" уведомления. Также MacOS получила подарок от Windows 10 в виде бесплатного антивируса.

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Источник: Neowin
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