Windows 10 запустили на неожиданном устройстве

Операционную систему от Microsoft адаптировали для одноплатного компьютера Raspberry Pi

Пока скорость работы Windows 10 желает лучшего даже с использованием самой быстрой MicroSD карты Фото: TechSpot

Энтузиасты отрапортовали, что Windows 10 версии для ARM-устройств успешно перенесена на мини-компьютер Raspberry Pi 3. Установщик операционной системы был создан теми же людьми, которые ранее адаптировали Windows 10 ARM для смартфонов Nokia Lumia 950 и 950 XL, сообщает TechSpot.

Это достижение позволяет владельцам 25-долларовых компьютеров Raspberry Pi 3, по размерам не превышающих кредитную карту и обладающих мощностью дешевого смартфона, пользоваться полноценной десктопной Windows 10 со всеми ее преимуществами.

Raspberry Pi 3B способен запустить WIndows 10 ARM, но запуск программ очень медленный Фото: TechSpot

Для установки пакета понадобится набор двоичных файлов и программного обеспечения, которые можно найти на GitHub. Также понадобится Raspberry Pi 3B или 3B+, образ Windows 10 ARM64 (его можно найти на той же странице GitHub) и быстрая карта microSD class 10 A1 объемом не менее 16 ГБ.

Четырехъядерный процессор Broadcom BCM2837, используемый в Pi 3, значительно медленнее, нежели флагманский Snapdragon 835, используемый в HP Envy x2, что негативно отражается на скорости работы. Пользователи отмечают, что на практике Windows 10 работает крайне медленно даже с использованием самой быстрой MicroSD карты Samsung Evo – все упирается в слабый процессор с частотой 1,2 ГГц.

Чтобы работать комфортно в Windows 10 ARM, необходим компьютер с процессором не слабее Snapdragon 835, как у HP Envy X2, стоимостью 1000 долларов Фото: Windows Central

Запуск программ от платформы X86 происходит через встроенный эмулятор, что дает дополнительную нагрузку. В результате производительность для ежедневного использования может разочаровать многих. К примеру, запуск самых простых приложений порой занимает до 75 секунд, а время отклика не самое приятной.

Как отмечают TechSpot, оптимизация Windows 10 не поможет, нужно ждать более мощных версий Raspberry Pi с производительными процессорами. Пока установку "десятки" можно сделать разве что для развлечения, но не более того. Напомним, что самый мощный Raspberry Pi 3B+ представляет собой плату с интегрированным процессором ARM Cortex-A53 x64 с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и встроенными модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.

Украинские программисты одни из лучших в мире:

Напомним, что ранее выяснилось, что Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютер. В то же время Microsoft заявила, что Windows 7 доживает последние дни.

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