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Windows 10 запустили на неожиданном устройстве

Операционную систему от Microsoft адаптировали для одноплатного компьютера Raspberry Pi

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:45
Пока скорость работы Windows 10 желает лучшего даже с использованием самой быстрой MicroSD карты
Пока скорость работы Windows 10 желает лучшего даже с использованием самой быстрой MicroSD карты
Фото: TechSpot

Энтузиасты отрапортовали, что Windows 10 версии для ARM-устройств успешно перенесена на мини-компьютер Raspberry Pi 3. Установщик операционной системы был создан теми же людьми, которые ранее адаптировали Windows 10 ARM для смартфонов Nokia Lumia 950 и 950 XL, сообщает TechSpot.

Это достижение позволяет владельцам 25-долларовых компьютеров Raspberry Pi 3, по размерам не превышающих кредитную карту и обладающих мощностью дешевого смартфона, пользоваться полноценной десктопной Windows 10 со всеми ее преимуществами.

Raspberry Pi 3B способен запустить WIndows 10 ARM, но запуск программ очень медленный
Raspberry Pi 3B способен запустить WIndows 10 ARM, но запуск программ очень медленный
Фото: TechSpot

Для установки пакета понадобится набор двоичных файлов и программного обеспечения, которые можно найти на GitHub. Также понадобится Raspberry Pi 3B или 3B+, образ Windows 10 ARM64 (его можно найти на той же странице GitHub) и быстрая карта microSD class 10 A1 объемом не менее 16 ГБ.

Четырехъядерный процессор Broadcom BCM2837, используемый в Pi 3, значительно медленнее, нежели флагманский Snapdragon 835, используемый в HP Envy x2, что негативно отражается на скорости работы. Пользователи отмечают, что на практике Windows 10 работает крайне медленно даже с использованием самой быстрой MicroSD карты Samsung Evo – все упирается в слабый процессор с частотой 1,2 ГГц.

Чтобы работать комфортно в Windows 10 ARM, необходим компьютер с процессором не слабее Snapdragon 835, как у HP Envy X2, стоимостью 1000 долларов
Чтобы работать комфортно в Windows 10 ARM, необходим компьютер с процессором не слабее Snapdragon 835, как у HP Envy X2, стоимостью 1000 долларов
Фото: Windows Central

Запуск программ от платформы X86 происходит через встроенный эмулятор, что дает дополнительную нагрузку. В результате производительность для ежедневного использования может разочаровать многих. К примеру, запуск самых простых приложений порой занимает до 75 секунд, а время отклика не самое приятной. 

Как отмечают TechSpot, оптимизация Windows 10 не поможет, нужно ждать более мощных версий Raspberry Pi с производительными процессорами. Пока установку "десятки" можно сделать разве что для развлечения, но не более того. Напомним, что самый мощный Raspberry Pi 3B+ представляет собой плату с интегрированным процессором ARM Cortex-A53 x64 с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и встроенными модулями Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.

Украинские программисты одни из лучших в мире:

Напомним, что ранее выяснилось, что Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютер. В то же время Microsoft заявила, что Windows 7 доживает последние дни

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Источник: TechSpot
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