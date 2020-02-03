Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Несмотря на прекращение поддержки Windows 7 от Microsoft, антивирусы не отказались от операционной системы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Пользоваться Windows 7 без антивируса теперь очень рискованно
Пользоваться Windows 7 без антивируса теперь очень рискованно
Фото: Pexels

Поддержка Windows 7 закончилась 14 января 2020 года по решению Microsoft. Однако операционную систему будут искусственно поддерживать за счет сторонних производителей программного обеспечения. Крупные разработчики антивирусов пообещали не бросать Windows 7 и продолжат поддерживать операционную систему еще как минимум до 2022 года.

Читайте также:
Обнаружен способ продлить жизнь Windows 7

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Сторонние антивирусные продукты крайне необходимы для "Семерки", поскольку Microsoft прекратила предоставлять бесплатные обновления безопасности для ОС Windows 7, а также убрала поддержку антивируса Microsoft Security Essentials.

Предупреждение о прекращении поддержки Windows 7
Предупреждение о прекращении поддержки Windows 7
Фото: Сегодня

Единственными, кто все еще имеет право на обновления безопасности для Windows 7, являются корпоративные клиенты, однако эта программа, известная как "Расширенные обновления безопасности" (ESU), доступна только для отдельных предприятий и имеет довольно дорогой ценник – от 50 до 200 долларов за компьютер.

Читайте также:
Эпоха Windows 7 закончилась: найдена достойная замена

В списке ниже перечислены все основные поставщики антивирусных программ, которые продлят поддержку своих продуктов на Windows 7:

  • AhnLab
  • AVG & Avast
  • Avira
  • Bitdefender
  • BullGuard
  • Carbon Black
  • ESET
  • Emsisoft
  • FireEye
  • F-Secure
  • G Data
  • Ikarus
  • Kaspersky
  • K7 Computing
  • McAfee
  • Microworld
  • PC Matic
  • Quickheal
  • Seqrite
  • Sophos
  • NortonLifeLock
  • ThreatTrack/Vipre
  • TotalAV
  • Trend Micro

Работа в Windows 7 без свежих заплаток безопасности сопряжена со значительными рисками. Microsoft посоветовала компаниям перейти на Windows 10 и начала запугивать пользователей Windows 7, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления еще с прошлого года.

Напомним, что Microsoft пообещала сделать жизнь пользователей Windows 7 невыносимой. В то же время Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Эксперты назвали ТОП-3 лучших антивирусов 2020 года Сотрудник Microsoft объяснил причину ухудшения Windows 10 Microsoft сжалилась: Windows 7 получит еще одно бесплатное обновление Назван самый дорогой бренд в мире: техногиганты доминируют
Microsoft windows антивирус программное обеспечение Windows 7 операционная система
Источник: Zdnet
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяFun

31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)