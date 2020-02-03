Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку
Несмотря на прекращение поддержки Windows 7 от Microsoft, антивирусы не отказались от операционной системы
Поддержка Windows 7 закончилась 14 января 2020 года по решению Microsoft. Однако операционную систему будут искусственно поддерживать за счет сторонних производителей программного обеспечения. Крупные разработчики антивирусов пообещали не бросать Windows 7 и продолжат поддерживать операционную систему еще как минимум до 2022 года.
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Сторонние антивирусные продукты крайне необходимы для "Семерки", поскольку Microsoft прекратила предоставлять бесплатные обновления безопасности для ОС Windows 7, а также убрала поддержку антивируса Microsoft Security Essentials.
Единственными, кто все еще имеет право на обновления безопасности для Windows 7, являются корпоративные клиенты, однако эта программа, известная как "Расширенные обновления безопасности" (ESU), доступна только для отдельных предприятий и имеет довольно дорогой ценник – от 50 до 200 долларов за компьютер.
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В списке ниже перечислены все основные поставщики антивирусных программ, которые продлят поддержку своих продуктов на Windows 7:
- AhnLab
- AVG & Avast
- Avira
- Bitdefender
- BullGuard
- Carbon Black
- ESET
- Emsisoft
- FireEye
- F-Secure
- G Data
- Ikarus
- Kaspersky
- K7 Computing
- McAfee
- Microworld
- PC Matic
- Quickheal
- Seqrite
- Sophos
- NortonLifeLock
- ThreatTrack/Vipre
- TotalAV
- Trend Micro
Работа в Windows 7 без свежих заплаток безопасности сопряжена со значительными рисками. Microsoft посоветовала компаниям перейти на Windows 10 и начала запугивать пользователей Windows 7, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления еще с прошлого года.
Напомним, что Microsoft пообещала сделать жизнь пользователей Windows 7 невыносимой. В то же время Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7.
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