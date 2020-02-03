Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Несмотря на прекращение поддержки Windows 7 от Microsoft, антивирусы не отказались от операционной системы

Пользоваться Windows 7 без антивируса теперь очень рискованно Фото: Pexels

Поддержка Windows 7 закончилась 14 января 2020 года по решению Microsoft. Однако операционную систему будут искусственно поддерживать за счет сторонних производителей программного обеспечения. Крупные разработчики антивирусов пообещали не бросать Windows 7 и продолжат поддерживать операционную систему еще как минимум до 2022 года.

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Сторонние антивирусные продукты крайне необходимы для "Семерки", поскольку Microsoft прекратила предоставлять бесплатные обновления безопасности для ОС Windows 7, а также убрала поддержку антивируса Microsoft Security Essentials.

Предупреждение о прекращении поддержки Windows 7 Фото: Сегодня

Единственными, кто все еще имеет право на обновления безопасности для Windows 7, являются корпоративные клиенты, однако эта программа, известная как "Расширенные обновления безопасности" (ESU), доступна только для отдельных предприятий и имеет довольно дорогой ценник – от 50 до 200 долларов за компьютер.

В списке ниже перечислены все основные поставщики антивирусных программ, которые продлят поддержку своих продуктов на Windows 7:

AhnLab

AVG & Avast

Avira

Bitdefender

BullGuard

Carbon Black

ESET

Emsisoft

FireEye

F-Secure

G Data

Ikarus

Kaspersky

K7 Computing

McAfee

Microworld

PC Matic

Quickheal

Seqrite

Sophos

NortonLifeLock

ThreatTrack/Vipre

TotalAV

Trend Micro

Работа в Windows 7 без свежих заплаток безопасности сопряжена со значительными рисками. Microsoft посоветовала компаниям перейти на Windows 10 и начала запугивать пользователей Windows 7, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления еще с прошлого года.

Напомним, что Microsoft пообещала сделать жизнь пользователей Windows 7 невыносимой. В то же время Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7.

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