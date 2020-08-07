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Windows 7 остается "живее всех живых" – популярность зашкаливает

Сегодня, 09:40

Спустя 8 месяцев после прекращения поддержки, Windows 7 остается второй по популярности операционной системой в мире

В начале 2020 года Microsoft официально попрощалась с Windows 7 – подошел к концу период расширенной поддержки операционной системы, что означало прекращение выпуска регулярных объявлений безопасности. Можно было ожидать, что число ее пользователей должно было резко снизиться за последние 8 месяцев. Но статистика показала небывалую популярность устаревшей операционной системы. Доля рынка этой почтенной ОС практически не изменилась – ею продолжают пользоваться почти на четверти всех устройств в мире.

Windows 7, впервые выпущенная в 2009 году, перешла в фазу расширенной поддержки в январе 2015 года, когда Microsoft перестала ее развивать, бросив силы на разработку Windows 10. Пять лет бесплатных критических исправлений безопасности и технической поддержки закончились 14 января 2020 года, но немногие пользователи отказались от нее.

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Согласно последним данным NetMarketShare, Windows 7 до сих пор работает на 23,34% компьютерах в мире. Это всего на 2% меньше рыночной доли, которая была у "Семерки" в январе. Однако постоянная база пользователей Windows 7 не означает плохих новостей для Windows 10. Microsoft наконец-то достигла своей цели – рубеж в один миллиард устройств с новейшей ОС был преодолен еще в марте 2020 года, отстав от первоначального прогноза примерно на 20 месяцев. Windows 10 постепенно наращивает свою долю рынка с момента ее выпуска, и сейчас она составляет 59,37%.

График популярности операционных систем
График популярности операционных систем
Фото: NetMarketShare

Тем временем падение популярности Windows 8.1 продолжается, но она все еще встречается на 2,87% устройств. Windows XP занимает ничтожные 0,82% рынка. Что самое интересное, очень небольшое количество людей по какой-то причине все еще использует Windows Vista. В целом операционные системы Windows сейчас установлены на 87,03% всех мировых компьютеров. На втором месте Mac OS с 8,95%, а за ней следует Linux с 3,57%.

Почему так много людей все еще держится за Windows 7? Несмотря на то, что привычка играет определенную роль, плохая репутация Windows 10 из-за проблем с обновлениями не сильно привлекает пользователей переходить на новую версию операционной системы. Зачем менять то, что и так прекрасно работает? Именно поэтому "Семерка" остается второй по популярности ОС в мире.

Напомним, что ранее была найдена достойная замена Windows 7 на основе Linux. В то же время Windows 7 дали новую жизнь с неожиданным обновлением от Microsoft.

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Источник: NetMarketShare
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