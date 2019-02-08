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Windows 7 "оживят" платными патчами – Microsoft назвали цену

Отказ от перехода на Windows 10 обойдется любителям "семерки" очень дорого

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:24
Обновлять "мертвую" Windows 7 обойдется в 200 долларов Фото: Tech Advisor
Обновлять "мертвую" Windows 7 обойдется в 200 долларов
Фото: Tech Advisor

У пользователей Windows 7 осталось меньше года, прежде чем Microsoft отключит расширенную поддержку устаревшей операционной системы. После 14 января 2020 года расширенные обновления безопасности (ESU) будут доступны всем пользователям Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise с корпоративным лицензированием до января 2023 года за отдельную плату. Сегодня Microsoft озвучили стоимость этих патчей.

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В течение первого года работы ESU с января 2020 года по 2021 год пользователи Windows 7 Enterprise будут платить 25 долларов за один компьютер. Во второй год сума увеличится до 50 долларов, а в третьем году – до 100 долларов. Оставаться на Windows 7 Professional обойдется еще дороже: ценник ESU стартует с 50 долларов, через год поднимется до 100 долларов, а в последний год поддержки будет стоить 200 долларов.

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Стратегия Microsoft состоит в том, что затраты компаний на поддержку устаревшей версии операционной системы в итоге обойдется дороже, чем переход на Windows 10.

Как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Несмотря на то, что Windows 7 осталось "жить" меньше года, пользователи не спешат уходить с нее на более новые версии. Однако популярность "семерки" падает и недавно Windows 10 обошла Windows 7 по популярности.

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Источник: TechSpot
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