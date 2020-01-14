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Windows 7 получает прощальное обновление от Microsoft: что делать дальше

Сегодня выходит последнее обновление безопасности от Microsoft для Windows 7 и прекращается поддержка "семерки"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Прекращение поддержки от Windows 7 не означает ее "закрытие"
Прекращение поддержки от Windows 7 не означает ее "закрытие"
Фото: The Verge

Сегодня 14 января 2020 года Microsoft официально прекращает поддержку Windows 7 спустя 10 лет использования на рынке компьютеров. Пользователи этой, наверное, лучшей операционной системы от софтверного гиганта получат "прощальное" обновление и на этом ее история закончится. С завтрашнего дня новые патчи пользователи "семерки" выходить не будут, даже если будут обнаружены критические уязвимости – Microsoft отказывается ее поддерживать дальше.

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Прекращение поддержки от Windows 7 не означает ее "закрытие" и невозможность использования. Напротив, она будет работать и дальше. Но уже с высоким риском быть взломанной новой дырой в безопасности или подхватить опасный вирус – фирменный бесплатный антивирус Windows Security Essentials для "семерки" тоже перестанет получать обновления после 14 января.

Microsoft целый год предупреждала пользователей об окончании поддержки Windows 7
Microsoft целый год предупреждала пользователей об окончании поддержки Windows 7
Фото: Zdnet

С 15 января 2020 года пользователям Windows 7 будут показываться полноэкранные уведомления о том, что поддержка операционной системы уже закончилась и настало время переходить на Windows 10. Появление подобных предупреждений уже внедрено вместе с ежемесячным накопительным обновлением KB4530734, которое вышло в конце 2019 года.

Что делать дальше: три решения

У пользователей Windows 7 есть три выхода из сложившейся ситуации. Самый простой – пользоваться дальше без поддержки от Microsoft и не обращать внимание на предупреждения и рекомендации обновиться до Windows 10. Если вы используете свой компьютер для набора текста, просмотра фильмов и серфинга в интернете, а также у вас не хранятся никакие важные личные данные, то прекращение поддержки на вас никак не отразятся. Желательно просто установить любой другой антивирус вместо Windows Security Essentials.

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Те, кто используют Windows 7 для серьезной работы, то стоит задуматься о переходе на более новые версии операционной системы от Microsoft. Буквально через 1,5 года разработчики программ перестанут поддерживать Windows 7. Например, Google объявила, что в 2021 году Chrome не будет устанавливаться на "семерку". То же произойдет и с другими популярными программами, вроде браузеров, мессенджеров, офисных пакетов, Adobe Photoshop, Visual Studio и прочих – производители приложений просто не захотят заниматься адаптацией своих продуктов под устаревшую платформу. Поэтому для этой группы пользователей обновление до Windows 10 будет неизбежным в ближайшее время.

Третий вариант будет самым дорогим. Microsoft понимает, что не все компании откажутся от Windows 7 по ряду особых причин, вроде несовместимости с новыми ОС или устаревшего оборудования. В США, к примеру, Microsoft продлит поддержку Windows 7 на 11 месяцев до президентских выборов, ведь устройства для голосования работают на этой платформе.

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Остальные предприятия и богатые пользователи на Windows 7 Professional смогут заплатить Microsoft за продление поддержки и получения важных обновлений безопасности. Например, первый год стоит 50 долларов, второй — 100 долларов, а третий — 200 долларов. Владельцы корпоративной версии Windows 7 Enterprise получат год дополнительной поддержки бесплатно, а за каждый следующий год придется платить. Таким образом Microsoft будет выпускать платные обновления до 2023 года в рамках расширенной поддержки, а затем наступит окончательное закрытие проекта.

Также напомним, что Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7. Более того, Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

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Источник: Zdnet
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