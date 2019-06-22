Windows 7 получит приятное улучшение от Microsoft

Компания предоставила пользователям устаревших Windows 7 и 8 "самый лучший браузер"

Microsoft подготовила новый браузер для пользователей Windows 7 Фото: The Verge

Microsoft избавляется от старого браузера Edge, перевыпустив его на движке Chromium для Windows 10. Однако пользователей Windows 7 и Windows 8 ждет приятный сюрприз – браузер Edge на основе Chromium тоже будет доступен для них. Более того, ранняя предварительная версия этого браузера уже доступна для установки на этих устаревших операционных системах.

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Браузер Edge на платформе Chromium стал доступным для загрузки на Windows 10 еще в апреле, а позднее в мае была даже создана версия под MacOS. Выпуск нового Edge на Windows 7 может показаться неразумным шагом со стороны Microsoft, которая всячески "хоронит" ее на протяжении последнего года, но это не отменяет того факта, что операционная система продолжает оставаться в топе популярных в мире, занимая 33,5% мирового рынка.

Браузер Edge на платформе Chromium под Windows 7 Фото: TechSpot

Microsoft призывает пользователей, которые испытывают проблемы с установкой или использованием, использовать инструмент "Отправить отзыв" в Microsoft Edge. Технический гигант из Редмонда считает, что обратная связь необходима для "создания наилучшего веб-браузера в мире".

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По словам Microsoft, ранние сборки Canary обладаю рядом известных проблем. Например, у них нет поддержки темного режима, дополнений и режима инкогнито, хотя все эти недостатки должны быть исправлены в ближайшее время. Если вас не отпугивает ряд проблем с браузером, то вы можете получить бета-версию Edge, посетив сайт Microsoft Edge Insider с Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1.

Напомним, что ранее Mozilla объявила, что Firefox станет платным, а мы узнавали, за что придется платить. Также мы составляли рейтинг лучших браузеров 2019 года.

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