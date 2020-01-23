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Windows 7 уничтожает обои рабочего стола после обновления

Пользователи увидели в этой проблеме заговор Microsoft с целью пересадить всех на Windows 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:36
Пользователи увидели в этой проблеме заговор Microsoft
Пользователи увидели в этой проблеме заговор Microsoft
Фото: MSPowerUser

Microsoft на прошлой неделе выпустила "прощальное" обновление для Windows 7, призванное завершить 10-летний цикл поддержки. С увеличением количества обновившихся компьютеров все больше стало появляться сообщений от возмущенных пользователей Windows 7, которые столкнулись с очередной неприятной проблемой – после свежих обновлений удаляется фоновая картинка рабочего стола.

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Первыми на проблему обратили обитатели сообщества Reddit. Они сообщили, что после 14 января участились случаи сброса фоновых обоев рабочего стола, который становится черным после перезагрузки. В списке обновлений от Microsoft не значатся подобные изменения в системе.

После перезагрузки Windows 7 сбрасывает обои рабочего стола на черный фон
После перезагрузки Windows 7 сбрасывает обои рабочего стола на черный фон
Фото: Сегодня

"Начиная с 15 января 2020 года пользователи Windows 7 Service Pack 1 после включения компьютера могут наблюдать полноэкранное уведомление, описывающее риск продолжения использования устаревшей операционной системы. Уведомление будет оставаться на экране до тех пор, пока вы его самолично не закроете", – предупредила Microsoft.

Неизвестно, была ли намеренная стратегия Microsoft по уничтожению обоев, чтобы заставить пользователей отказаться Windows 7 и перейти на Windows 10, или это просто ошибка в обновлениях, которая вместо предупреждения заменяет фон рабочего стола на черную картинку.

Предупреждение о прекращении поддержки Windows 7
Предупреждение о прекращении поддержки Windows 7
Фото: Сегодня

Как выяснили пользователи форума Reddit, ответственными за смену обоев являются патчи с техническими номерами KB4534310 и KB4534314. Именно после их установки странным образом сбрасываются настройки рабочего стола. Указанные обновления можно удалить вручную, после чего возможность поставить свои обои возвращается, но делать это не рекомендовано, ведь вместе с ними будут удалены исправления в системе безопасности. Некоторые люди утверждают, что решение проблемы гораздо проще — нужно лишь повторно установить обои, которые сбились после инсталляции последних патчей.

Также напомним, что Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7. Более того, Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

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Источник: MSPowerUser
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