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Windows 7 "воскресла": раскрыта популярность операционной системы

Сегодня, 10:50

Устаревшая ОС остается популярной спустя месяцы после того, как Microsoft прекратила ее поддержку

Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Windows 7 завершила свой этап расширенного периода поддержки. Январь 2020 года отправил некогда популярную операционную систему в историю. Однако, несмотря на закрытие, почтенная "семерка" по-прежнему остается второй по популярности операционной системой после Windows 10, занимая около 25% мирового рынка, опережая macOS в несколько раз.

Windows 7 была выпущена еще в 2009 году. Она вышла из основной поддержки и вступила в фазу расширенной поддержки в январе 2015 года, что позволяло пользователям по-прежнему получать бесплатные критические исправления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку в течение следующих пяти лет. Но время пролетело незаметно быстро.

14 января этого года расширенный период поддержки закончился. ESU по-прежнему доступны для всех пользователей Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise, но Microsoft взимает 25 долларов за поддержку версии Enterprise или 50 долларов за Pro, и эти цены будут расти с каждым годом.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники попадают в ваш компьютер:

Поскольку Windows 7 больше не получает исправления для недавно обнаруженных уязвимостей, она все чаще подвергается риску кибератак. Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил людей не использовать Windows 7 для интернет-банкинга или даже для проверки электронной почты. Но с января количество пользователей практически не изменилось. По данным NetMarketShare, операционная система по-прежнему установлена ​​почти на четверти компьютеров (24,28%) по всему миру.

Рейтинг популярности операционных систем в 2020 году
Рейтинг популярности операционных систем в 2020 году
Фото: TechSpot

Год назад на долю Windows 7 приходилось 35% рынка. Но почему многие избегают обновления до Windows 10? Во многом это связано с проблемами конфиденциальности современной системы, хотя в последнее время Microsoft много сделала для решения этой проблемы. Есть также многочисленные проблемы, вызванные обновлениями Windows 10, тот факт, что некоторые компании просто не имеют возможности обновить компьютеры, поэтому просто предпочитают Windows 7.

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Windows 10 в свою очередь продолжает укреплять свои позиции в качестве мирового лидера, увеличив свою долю до 57,83%. В марте Microsoft наконец достигла своей цели: 1 миллиард устройств работает под управлением своей последней операционной системы.

Напомним, что ранее Windows 7 запрещала пользователям выключать компьютер. В то же время была найдена достойная замена Windows 7.

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Источник: TechSpot
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