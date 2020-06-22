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Windows 7 возвращается к жизни с новым обновлением от Microsoft

Сегодня, 09:10

Спустя полгода после завершения поддержи Microsoft выпускает свежее обновление для Windows 7 объемом 60 МБ

14 января 2020 года Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Это означало, что корпорация прекращает выпускать обновления для "Семерки", которые бы защищали ее от взлома и новых вирусных атак. Однако спустя полгода Microsoft внезапно выпускает свежее обновление для Windows 7 объемом 60 МБ.

Небольшой патч KB4567409 для устаревшей операционной системы несет в себе лишь одно нововведение – поддержку нового браузера Edge на базе Chromium, который ранее стал доступен пользователям Windows 10. После установки патча на рабочий стол будет добавлен и закреплен на панели задач браузер Microsoft Edge. При этом старый Internet Explorer 11 остается в системе.

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Обновление подходит как для Windows 7 SP1, так и для Windows 8.1 только в некоммерческих целях. При этом патч является опциональным и установка его необязательна, в отличие от Windows 10, в которой Edge на базе Chromium устанавливается принудительно при загрузке майского патча 20H1 (версии 2004).

Патч для Windows 7 не является обязательным – его можно игнорировать
Патч для Windows 7 не является обязательным – его можно игнорировать
Фото: MSPowerUser

Напомним, что ранее c закатом эпохи Windows 7 была найдена достойная замена операционной системе. Также ранее энтузиасты в Сети нашли очень редкую версию Windows 8 с нормальным "Пуском".

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Microsoft браузер Windows 7 операционная система обновление EDGE
Источник: MSPowerUser
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