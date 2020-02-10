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Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

Microsoft своими патчами допустила серьезную ошибку с Windows 7, которая блокирует выключение компьютера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Windows 7 обрастает ошибками с каждым днем
Windows 7 обрастает ошибками с каждым днем
Фото: Metro.co.uk

Windows 7 уже почти месяц как осталась без официальной поддержки от Microsoft. В то же время после прекращения выпуска патчей у операционной системы начались серьезные проблемы. Пользователями Reddit была обнаружена новая ошибка, которая блокирует выключение компьютера с предупреждением о том, что "у пользователя нет прав".

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Microsoft не прокомментировала причины появления этого бага. Пользователи начали выдвигать свои предположения относительно причин появления ошибки. Вероятно, проблема вызвана сбоем групповых политик, системой контроля учетных записей пользователей, из-за установки последних накопительных обновлений Windows 7 или телеметрией.

Ошибка в Windows 7 при попытке выключить компьютер
Ошибка в Windows 7 при попытке выключить компьютер
Фото: Игромания

Энтузиасты сумели найти обходное решение для исправления ошибки. Выполняется оно в несколько не совсем тривиальных шагов:

  1. Нажать комбинацию Windows + R, в окне "Выполнить" ввести gpedit.msc и нажать OK.
  2. Перейти в раздел "Конфигурация компьютера" -> "Конфигурация Windows" -> "Параметры безопасности" -> "Локальные политики" -> "Параметры безопасности".
  3. Затем найти "Контроль учетных записей", после чего включить режим одобрения администратором.
  4. Затем снова нажать Windows + R и в окне "Выполнить" ввести команду gpupdate /force.
  5. После этого принудительно перезагрузить систему командой shutdown -r. Компьютер выключится.

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Наконец, есть вариант создать вторую учетную запись администратора, войти в нее, а затем переключиться на первую. После этого проблема, как сообщается, будет решена, хотя это тоже обходной путь, а не полноценное решение.

Часть пользователей также утверждает, что эта проблема вызвана недавним обновлением Adobe и что отключение их служб Windows исправит проблему.

Напомним, что ранее Windows 7 уничтожала обои рабочего стола после обновления. Также Microsoft обещала сделать использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

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Источник: BleepingComputer
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