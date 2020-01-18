Windows 7 запугивает пользователей страшными уведомлениями

Уведомление рекомендует пользователям отказаться от Windows 7 и перейти на Windows 10

Microsoft больше не собирается защищать Windows 7 Фото: Flickr

Несмотря на прекращение поддержки Windows 7, по всему миру более 100 миллионов пользователей остаются работать на этой операционной системе. Microsoft на протяжении года уговаривала приверженцев "семерки" перейти на Windows 10, порой радикальными методами, и это действительно дало свои плоды – почти 15% пользователей изъявили желание обновиться. Но этого Microsoft показалось мало, и она продолжает напоминать пользователям Windows 7 о необходимости апгрейда очередными неприятными уведомлениями.

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Буквально на днях те пользователи, которые остались на Windows 7, начали жаловаться на появление новых уведомлений. Если раньше они были в окне, то сейчас появляются на полный экран, отдаленно напоминающий BSOD. В сообщении говорится, что Microsoft больше не будет выпускать никаких обновлений, в том числе связанных с безопасностью, а также у Windows 7 после 14 января 2020 года отсутствует какая-либо техническая поддержка. В конце уведомления естественно пользователям рекомендуется перейти на Windows 10.

Уведомления, которые получают пользователи Windows 7 после окончания официальной поддержки от Microsoft Фото: The Verge

Избавиться от надоедливых советов Microsoft можно нажав на кнопку "Больше не напоминать". Что характерно, сообщение не несет какой-либо полезной информации о том, как пользователю перейти на Windows 10, если он изъявит желание.

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С другой стороны, апгрейд до "десятки" для многих невозможен по экономическим, логистическим или бюрократическим причинам. Несмотря на то что с окончанием периода поддержки Windows 7 возникает множество угроз безопасности от новых вирусов, червей и троянов, многие будут упорно сидеть на устаревшей операционной системе и их не переубедит никакой Microsoft.

Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев. В то же время у Windows 7 обнаружена критическая уязвимость.

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