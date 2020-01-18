Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Windows 7 запугивает пользователей страшными уведомлениями

Уведомление рекомендует пользователям отказаться от Windows 7 и перейти на Windows 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Microsoft больше не собирается защищать Windows 7
Microsoft больше не собирается защищать Windows 7
Фото: Flickr

Несмотря на прекращение поддержки Windows 7, по всему миру более 100 миллионов пользователей остаются работать на этой операционной системе. Microsoft на протяжении года уговаривала приверженцев "семерки" перейти на Windows 10, порой радикальными методами, и это действительно дало свои плоды – почти 15% пользователей изъявили желание обновиться. Но этого Microsoft показалось мало, и она продолжает напоминать пользователям Windows 7 о необходимости апгрейда очередными неприятными уведомлениями.

Читайте также:
Эпоха Windows 7 закончилась: найдена достойная замена

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Буквально на днях те пользователи, которые остались на Windows 7, начали жаловаться на появление новых уведомлений. Если раньше они были в окне, то сейчас появляются на полный экран, отдаленно напоминающий BSOD. В сообщении говорится, что Microsoft больше не будет выпускать никаких обновлений, в том числе связанных с безопасностью, а также у Windows 7 после 14 января 2020 года отсутствует какая-либо техническая поддержка. В конце уведомления естественно пользователям рекомендуется перейти на Windows 10.

Уведомления, которые получают пользователи Windows 7 после окончания официальной поддержки от Microsoft
Уведомления, которые получают пользователи Windows 7 после окончания официальной поддержки от Microsoft
Фото: The Verge

Избавиться от надоедливых советов Microsoft можно нажав на кнопку "Больше не напоминать". Что характерно, сообщение не несет какой-либо полезной информации о том, как пользователю перейти на Windows 10, если он изъявит желание.

Читайте также:
Обнаружен способ продлить жизнь Windows 7

С другой стороны, апгрейд до "десятки" для многих невозможен по экономическим, логистическим или бюрократическим причинам. Несмотря на то что с окончанием периода поддержки Windows 7 возникает множество угроз безопасности от новых вирусов, червей и троянов, многие будут упорно сидеть на устаревшей операционной системе и их не переубедит никакой Microsoft.

Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев. В то же время у Windows 7 обнаружена критическая уязвимость.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft выпустила новый браузер: где скачать У Windows 7 обнаружена критическая уязвимость Microsoft закроет 11 проектов в 2020 году Windows 10 возродила продажи компьютеров впервые за 8 лет
Microsoft windows Windows 7 операционная система windows 10 обновление
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Как убрать лишнюю соль из любого супа
Никитюк запуталась в собственном платье и упала перед сценой
Никитюк запуталась в собственном платье и упала перед сценой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:03Fun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 22:32Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 12:40Психология

Как распознать умного человека: 10 признаков

Вчера, 11:18Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Вчера, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Вчера, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

16 январяАфиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

16 январяFun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

16 январяFun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяFun

Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планете

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Дрожжевые пирожки как пух
Дрожжевые пирожки как пух
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Вода — это жизнь. Как смотивировать себя пить больше
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу
Розкішні дівчата українських футболістів демонструють свою красу
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной