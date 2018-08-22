Windows 8 умирает: Microsoft отказывается от операционной системы

Microsoft прекращает принимать новые приложения Windows 8, 8.1 и Windows Phone 8 для цифрового магазина Microsoft Store

Windows 8 не будет получать новые приложения уже этой осенью. Фото: Tech Advisor

Microsoft придумала способ, как заставить разработчиков приложений для Microsoft Store сосредоточить внимание только на Windows 10, не отвлекаясь на старые версии.

Корпорация предупредила программистов, что Microsoft прекратит принимать новые приложения Windows 8, 8.1 и Windows Phone 8 для цифрового магазина Microsoft Store начиная с 31 октября 2018 года.

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Что касается приложений, которые уже доступны в цифровом магазине для старых версий Windows, то для них Microsoft и дальше будет поддерживать обновления, но лишь до 1 июля 2019 года. А в 2023 году будет навсегда прекращена поддержка Windows 8 вместе с его цифровым магазином приложений.

Windows Store на Windows 8 не будет получать новые приложения

По данным NetMarketShare, вышеназванные платформы никогда не пользовались популярностью у пользователей. На Windows 8 и 8.1 приходится менее 7% активных пользователей, тогда как существование Windows Phone 8 практически никто не заметил – ее показатель составляет 0,04%.

Напомним, что ранее Microsoft отказались от обновлений Windows 10, а Apple готовит "приманку" для пользователей Windows.