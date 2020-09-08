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Windows XP остается очень популярной – миллионы пользуются "древней" ОС

Сегодня, 07:41

По состоянию на начало осени 2020 года, примерно 25,2 млн компьютеров в мире продолжают работать на опасной Windows XP

Аналитическая компания Net Applications обнародовала статистику по популярности операционных систем в мире. Выяснился удивительный факт – "древняя" и опасная Windows XP, которая была представлена в 2001 году, остается невероятно популярной для своего возраста – ею до сих пор пользуются миллионы пользователей в мире, сообщает TechRadar.

По состоянию на начало осени 2020 года, 19-летняя Windows XP инсталлирована на 1,26% всех ноутбуков и десктопов в мире. Если учесть, что в мире сейчас более двух миллиардов компьютеров, можно смело предположить, что примерно 25,2 млн ПК продолжают работать на небезопасной Windows XP.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

При этом Mac OS X занимает чуть более 5% рынка. Меньше всего распространенности у более "современных" Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).

Популярность операционных систем в мире по состоянию на 2020 год
Популярность операционных систем в мире по состоянию на 2020 год
Фото: ain.ua

Тем временем Windows 10 установлена на 60% компьютеров. Это весьма заметный рост по сравнению с долей чуть больше 50% почти два года назад. Доля Windows 7 снизилась за год с 31,53% до 22,31%.

Официальный "конец жизни" Windows XP наступил 14 апреля 2014 года. С тех пор Microsoft не выпускала важных технических обновлений безопасности для ОС уже более шести лет, что делает ее крайне уязвимой перед угрозами в Сети.

Напомним, что ранее Microsoft "убила" игры для Windows XP и Windows 7. В то же время эксперты предупреждают, что использование Windows 7 может привести к катастрофе.

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Источник: TechRadar
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