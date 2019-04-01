World of Tanks вернули игроков в 2011 год

Помимо классического World of Tanks 0.7.0 в игре появятся бои в условиях низкой гравитации, сражения на кольцах Сатурна и многое другое

Wargaming открыла отдельный классический сервер до 3 апреля Фото: Gametech

Ко Дню смеха компания Wargaming решила порадовать игроков классическим геймплеем World of Tanks, вернув их в 2011 год. До 3 апреля игрокам вернули возможность поиграть в старую версию World of Tanks 0.7.0. Релиз обновления проходит с девизом "Ты помнишь, как все начиналось?".

На классическом сервере присутствуют три основных нации: СССР, Германия, США, значительно упрощен интерфейс и игровые механики по сравнению с актуальной версией 1.4.1. С другой стороны, на ретро-сервере игроки смогут приобрести легендарный Type 59, который уже много лет недоступен в свободной продаже.

На игровых приставках бои в World of Tanks пройдут в условиях межпланетных войн за Луну и Марс. Они будут сражаться в формате "7 на 7" в условиях пониженной гравитации, получая дополнительный опыт и серебро. На время события "Лунный режим" каждый игрок получит M24 Lunar, который оснащен мощным лазерным бластером и может стрелять гранатами.

В World of Warships капитанов приглашают отправиться в далекие галактики в рамках события "Большое межгалактическое многоборье". Оно предложит участникам сражения на 12 уникальных космических кораблях в неземных условиях и четырех особых режимах: Кольца Сатурна, Двойная звезда, Космоштурм, Торпедный суп.

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В мобильной World of Tanks Blitz с 11 по 18 апреля пройдет событие "Стальной дозор". Наградой для лучших участников станет британец родом из Австралии — средний танк AC IV Sentinel. Мобильные "танкисты" будут биться за трофеи и проходить этапы события. Трофеи будут начисляться за полученный опыт — с учетом множителей от бустеров, премиум-аккаунта и бонусов x2.

Все акции являются шуточными и временными, так что по истечению акции битвы в необычных локациях и с измененной физикой будут недоступными.

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