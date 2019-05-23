WWDC 2019: Apple рассылает приглашения на презентацию
На WWDC состоится презентация крупных обновлений всех операционных систем Apple
Инсайдерская информация касательно летней конференции WWDC 2019 подтвердилась. Apple уже активно рассылает приглашения на презентацию, которая состоится с 3 по 7 июня в McEnery Convention Center, расположенный в Сан-Хосе.
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Само приглашение выглядит необычно для компании. Вместо строгого минималистичного стиля Apple нарисовала единорога с "взрывающимся" мозгом. Вероятно, это намек на нечто настолько невероятное, что "снесет голову" от увиденного.
Ожидается, что на WWDC состоится презентация крупных обновлений всех операционных систем Apple, в том числе iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6. Хотя основной фокус придется на софт, компания готовит и аппаратные релизы. Согласно инсайдерской информации, на WWDC 2019 дебютирует обновленный Mac Pro — профессиональный компьютер получит первое крупное обновление за 6 лет и будет, в какой-то степени, модульным.
Согласно инсайдерской информации, кодовое название iOS 13 для iPhone и iPad носит название Yukon. Новая версия мобильной ОС получит долгожданные опции, которые хотели видеть еще в 2018 году. В iOS появится темная тема оформления, клавиатура получит функцию беспрерывного набора из Android, "Напоминания" получат обновление, а iPad можно будет использовать как монитор для Mac.
Стоит также отметить, что iOS 13 не будет доступна для устаревших моделей смартфонов, а именно iPhone 5S, iPhone SE и iPhone 6. Старые модели планшетов тоже не получат новую прошивку – iPad mini 2 и Air.
Приложения для iPad можно будет запускать на Mac. Разработчикам все еще придется подавать две разные программы, но можно будет использовать один и тот же код. В 2020 году Apple хочет добиться того, чтобы на Mac запускались и iPhone-приложения. Цель — сделать так, чтобы кроссплатформенные срослись в одну загрузку. Затем может состояться и объединение App Store.
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На Mac появится нативное приложение "Подкасты" и новое приложение для поиска устройств – их портируют с iOS. Появится отдельный клиент для Apple Music, который разрабатывают "с нуля". На Mac появится функция Screen Time для учета проведенного времени, а в Messages добавят стикеры и эффекты. Появится интеграция с программой "Команды" для автоматизации действий. Обновятся "Напоминания" и Apple Books.
На Apple Watch появится автономная версия App Store. Приложения можно будет загружать прямо с часов. Сейчас это нужно делать через iPhone. Появится приложение "Диктофон" и клиент Apple Books для прослушивания аудиокниг. Добавят долгожданный "Калькулятор".
Часы научатся отображать Animoji и Memoji. Появятся два приложения, связанные со здоровьем: одно будет напоминать о приеме таблеток, другое — о менструальных циклах. Появятся новые циферблаты, среди них: градиент, оболочка "Калифорния" в стиле классических часов и другие.
Напомним, что ранее весной Apple представила улучшенный Apple TV и кредитку в iPhone. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.
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