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WWDC 2019: Apple рассылает приглашения на презентацию

На WWDC состоится презентация крупных обновлений всех операционных систем Apple

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Тим Кук покажет iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6
Тим Кук покажет iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6
Фото: Forbes

Инсайдерская информация касательно летней конференции WWDC 2019 подтвердилась. Apple уже активно рассылает приглашения на презентацию, которая состоится с 3 по 7 июня в McEnery Convention Center, расположенный в Сан-Хосе.

Смотрите также в сюжете о всех новинках Apple, представленных в прошлом году:

Само приглашение выглядит необычно для компании. Вместо строгого минималистичного стиля Apple нарисовала единорога с "взрывающимся" мозгом. Вероятно, это намек на нечто настолько невероятное, что "снесет голову" от увиденного.

Информационные приглашения на WWDC 2019
Информационные приглашения на WWDC 2019
Фото: Macrumors

Ожидается, что на WWDC состоится презентация крупных обновлений всех операционных систем Apple, в том числе iOS 13, macOS 10.15 и watchOS 6. Хотя основной фокус придется на софт, компания готовит и аппаратные релизы. Согласно инсайдерской информации, на WWDC 2019 дебютирует обновленный Mac Pro — профессиональный компьютер получит первое крупное обновление за 6 лет и будет, в какой-то степени, модульным.

Apple iOS 13

Согласно инсайдерской информации, кодовое название iOS 13 для iPhone и iPad носит название Yukon. Новая версия мобильной ОС получит долгожданные опции, которые хотели видеть еще в 2018 году. В iOS появится темная тема оформления, клавиатура получит функцию беспрерывного набора из Android, "Напоминания" получат обновление, а iPad можно будет использовать как монитор для Mac.

Стоит также отметить, что iOS 13 не будет доступна для устаревших моделей смартфонов, а именно iPhone 5S, iPhone SE и iPhone 6. Старые модели планшетов тоже не получат новую прошивку – iPad mini 2 и Air.

macOS 10.15

Приложения для iPad можно будет запускать на Mac. Разработчикам все еще придется подавать две разные программы, но можно будет использовать один и тот же код. В 2020 году Apple хочет добиться того, чтобы на Mac запускались и iPhone-приложения. Цель — сделать так, чтобы кроссплатформенные срослись в одну загрузку. Затем может состояться и объединение App Store.

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На Mac появится нативное приложение "Подкасты" и новое приложение для поиска устройств – их портируют с iOS. Появится отдельный клиент для Apple Music, который разрабатывают "с нуля". На Mac появится функция Screen Time для учета проведенного времени, а в Messages добавят стикеры и эффекты. Появится интеграция с программой "Команды" для автоматизации действий. Обновятся "Напоминания" и Apple Books.

watchOS 6

На Apple Watch появится автономная версия App Store. Приложения можно будет загружать прямо с часов. Сейчас это нужно делать через iPhone. Появится приложение "Диктофон" и клиент Apple Books для прослушивания аудиокниг. Добавят долгожданный "Калькулятор".

Часы научатся отображать Animoji и Memoji. Появятся два приложения, связанные со здоровьем: одно будет напоминать о приеме таблеток, другое — о менструальных циклах. Появятся новые циферблаты, среди них: градиент, оболочка "Калифорния" в стиле классических часов и другие.

Напомним, что ранее весной Apple представила улучшенный Apple TV и кредитку в iPhone. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.

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Источник: iguides.ru
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