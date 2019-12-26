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Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Android 10 вскоре появится на Pocophone F1, Mi 8, Mi Mix 2S и Mi Mix 3

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Эти смартфоны уже получили MIUI 11 на Android 9
Эти смартфоны уже получили MIUI 11 на Android 9
Фото: Engadget

Прошивки от Xiaomi следует разделять на две категории – MIUI и версия Android. Недавно китайский производитель перевел большую часть актуальных смартфонов на новую оболочку MIUI 11. А на днях появилась информация, что Xiaomi выпустит Android 10 для четырех устаревших моделей мобильных устройств компании.

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В модельном ряду смартфонов Xiaomi не так много устройств с актуальной версией операционной системы Google, во много из-за большого количества поддерживаемых гаджетов. Сайт Gizchina поделился информацией о предстоящем апдейте в ближайшем будущем. Следующие смартфоны, которые получат Android 10 – Pocophone F1, Mi 8, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.

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Каталог устройств Xiaomi слишком раздут, а это приводит к тому, что не все суббренды и модели получают одинаковую поддержку. Сайт XDA обнаружил информацию об обновлениях в исходном коде ядер для предстоящего обновления, который опубликовала компания. Таким образом Xiaomi позволяет сторонним разработчикам адаптировать свои кастомные прошивки.

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Отметим, что перечисленные устройства уже получили MIUI 11 на Android 9. Первыми получат обновление по воздуху пользователи из Китая, а через несколько недель оно будет доступно по всему миру.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 доступных смартфонов октября.

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Источник: iguides.ru
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