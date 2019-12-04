Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 10 с "турбо" процессором

Вместе с Xiaomi Mi 10 был продемонстрирован прототип гибкого смартфона

Анонс Xiaomi Mi 10 состоялся в рамках мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019 Фото: ITC

Сегодня вечером президент Xiaomi Лин Бин на презентации Snapdragon Tech Summit 2019 новых процессоров от компании Qualcomm анонсировал следующий флагман компании – Xiaomi Mi 10. Новинка появится в первом квартале 2020 года.

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Несмотря на важный анонс, президент китайского производителя больше не раскрыл никаких технических подробностей новинки и даже не показал его внешний вид. Лин Бин отшутился, мол, его за это могут "убить". Он лишь заявил, что долго работал над юбилейным Xiaomi Mi 10 и следующий флагман будет просто "потрясающим".

Анонс Xiaomi Mi 10 Фото: ITC

Во время своего выступления глава Xiaomi отметил, что высокопроизводительные чипы Qualcomm Snapdragon 8-серии используются во флагманских смартфонах Xiaomi с выхода первой модели Mi 1 в 2011 году. Он также добавил, что за восемь лет партнерства Xiaomi выпустила 427 млн смартфонов на базе Qualcomm.

Модельный ряд Xiaomi, использующий 8 серию процессоров Snapdragon Фото: ITC

Также глава Xiaomi в очередной раз подтвердил планы по выпуску более 10 моделей с поддержкой 5G в 2020 году, добавив, что грядущий Redmi K30 станет первым смартфоном на базе Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G.

Фотография прототипа гибкого смартфона от Xiaomi Фото: ITC

Самое интересное глава компании оставил под конец своей презентации – концепт гибкого смартфона Xiaomi, разработка которого сейчас идет активными темпами. Увы, подтверждения планов по его выпуску или сроков не прозвучало, но глава Xiaomi сказал, что в следующем году подобные необычные форм-факторы будут популярны.

Напомним, что ранее в Украине начались продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10 со 108 МП фотокамерой. Также недавно Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.

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