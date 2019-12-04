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Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 10 с "турбо" процессором

Вместе с Xiaomi Mi 10 был продемонстрирован прототип гибкого смартфона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:58
Анонс Xiaomi Mi 10 состоялся в рамках мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019
Анонс Xiaomi Mi 10 состоялся в рамках мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019
Фото: ITC

Сегодня вечером президент Xiaomi Лин Бин на презентации Snapdragon Tech Summit 2019 новых процессоров от компании Qualcomm анонсировал следующий флагман компании – Xiaomi Mi 10. Новинка появится в первом квартале 2020 года.

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Несмотря на важный анонс, президент китайского производителя больше не раскрыл никаких технических подробностей новинки и даже не показал его внешний вид. Лин Бин отшутился, мол, его за это могут "убить". Он лишь заявил, что долго работал над юбилейным Xiaomi Mi 10 и следующий флагман будет просто "потрясающим".

Анонс Xiaomi Mi 10
Анонс Xiaomi Mi 10
Фото: ITC

Во время своего выступления глава Xiaomi отметил, что высокопроизводительные чипы Qualcomm Snapdragon 8-серии используются во флагманских смартфонах Xiaomi с выхода первой модели Mi 1 в 2011 году. Он также добавил, что за восемь лет партнерства Xiaomi выпустила 427 млн смартфонов на базе Qualcomm.

Модельный ряд Xiaomi, использующий 8 серию процессоров Snapdragon
Модельный ряд Xiaomi, использующий 8 серию процессоров Snapdragon
Фото: ITC

Также глава Xiaomi в очередной раз подтвердил планы по выпуску более 10 моделей с поддержкой 5G в 2020 году, добавив, что грядущий Redmi K30 станет первым смартфоном на базе Snapdragon 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G.

Фотография прототипа гибкого смартфона от Xiaomi
Фотография прототипа гибкого смартфона от Xiaomi
Фото: ITC

Самое интересное глава компании оставил под конец своей презентации – концепт гибкого смартфона Xiaomi, разработка которого сейчас идет активными темпами. Увы, подтверждения планов по его выпуску или сроков не прозвучало, но глава Xiaomi сказал, что в следующем году подобные необычные форм-факторы будут популярны.

Напомним, что ранее в Украине начались продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10 со 108 МП фотокамерой. Также недавно Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi, мы составили список поддерживаемых моделей.

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Источник: ITC
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