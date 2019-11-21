Xiaomi будет выпускать смартфоны каждую секунду

Скорость нового сборочного конвейера Xiaomi на 60% быстрее традиционных заводов

Xiaomi намерена активно развивать направление 5G-смартфонов Фото: unsplash.com

В Пекине во время проведения мероприятия 2019 World 5G Convention компания Xiaomi объявила о скором запуске нового завода по производству смартфонов. Особенностью нового предприятия будет то, что сборочная линия будет полностью автоматизированной с использованием современных технологий. Подобный подход позволит обеспечить небывалый спрос на мобильные устройства компании.

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Мощности нового завода позволят выпускать до 1 миллиона смартфонов ежегодно. Но в перспективе скорость производства смартфонов будет доведена до одной модели в секунду, что на 60% выше показателя традиционных заводов. Строительство инновационного предприятия уже началось. Оно расположится на территории Пекинской зоны экономического и технологического развития.

Xiaomi намерена активно развивать направление 5G-смартфонов. Ожидается, что в следующем году все аппараты компании стоимостью более 2000 юаней (около 300 долларов) смогут функционировать в мобильных сетях пятого поколения.

У китайского производителя большие планы по выпуску 10 моделей 5G-смартфонов, чтобы обеспечить спрос на устройства в этих сетях. Подобные мобильные устройства будут предлагаться в том числе под брендом Redmi.

Напомним, что ранее Xiaomi Mi CC9 Pro эксперты признали лучшим камерафоном 2019 года. Также недавно Xiaomi услышала фанатов и сделает MIUI 11 еще удобнее.

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