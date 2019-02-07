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Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Смартфоны Xiaomi получили нововведение, которое сделает фотокамеры лучше

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Xiaomi Mi 8 Lite первым получит новую опцию для фотокамеры Фото: Лайфхакер
Xiaomi Mi 8 Lite первым получит новую опцию для фотокамеры
Фото: Лайфхакер

итайский производитель Xiaomi внедрил новую функцию для своих смартфонов, которая улучшает качество снимков в ночное время. Эта функция является копией режима Night Scene Mode, который применяется в смартфонах Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL.

Нововведение будет доступно вместе с очередным патчем для MIUI 10. В список поддерживаемых аппаратов попадут модели Xiaomi с лучшими фотокамерами: Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 EE, Mi Mix 2S.

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Режим Night Scene Mode от Xiaomi позволяет делать действительно отличные снимки в условиях очень сильно нехватки света. Как сообщил соучредитель Xiaomi Ван Чуань, уже вскоре ряд фирменных телефонов, которые вышли на рынок за последний год, получат такую особенность.

Первым смартфоном, который получит такую возможность, станет аппарат под названием Xiaomi Mi 8 Lite – прошивка для него выйдет уже в ближайшие дни, но только в версии для китайской прошивки, а глобальная обновится лишь к концу 2019 года. После добавления такого новшества, чтобы его использовать, нужно будет запустить приложение "Камера" и выбрать специальный режим из всех доступных.

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Секретные функции защиты смартфонов:

Напомним, что ранее у Xiaomi обнаружили стремление "дырявить" свои будущие смартфоны. В то же время китайский производитель готовит самый дешевый смартфон на Android

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Источник: Akket
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