Xiaomi "дырявит" свои будущие смартфоны

Китайский производитель намерен обойти Samsung с их технологией Infinity O

Xiaomi разрабатывает разнообразные способы расположения фронтальных фотокамер Фото: PCnews

Производители Samsung и Huawei придумали свой способ размещения фронтальной селфи-камеры, чтобы избавиться от моноброви, как у Apple. Их решением стало использовать небольшое отверстие в экране для оптики. Но китайская компания Xiaomi придумала способ улучшить эту технологию.

В базе Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент китайского производителя с несколькими вариантами реализации размещения фронтальной селфи-камеры. Патент, найденный изданием LetGoDigital, состоит из 24 изображений различных моделей смартфонов Xiaomi, которые могут появиться в ближайшее время.

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В проектной документации замечены смартфоны Xiaomi с разнообразными способами расположения не только фронтальной фотокамеры, но и датчиков приближения и освещения, так что под них компания предлагает делать больше вырезов в экране. Фронтальные камеры размещены в левом и правом углах. Также замечена одна модель, где камера расположена под экраном.

Если данные патенты уже опубликованы, значит в ближайшее время Xiaomi покажет первые прототипы устройств с подэкранными датчиками и "дырявыми" дисплеями. Возможно, показ первых подобных смартфонов произойдет уже на ближайшей выставке MWC 2019, где пройдет презентация Samsung Galaxy S10.

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Как с помощью смартфона можно ускорить работу горячей линии:

Напомним, что ранее Xiaomi обещала отказаться от дешевых смартфонов, чтобы выпускать только флагманы. А вскоре выйдет новый топовый аппарат Xiaomi Mi 9, который получит сверхбыструю зарядку.

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