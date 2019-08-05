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Xiaomi готовит экологический смартфон с солнечной батареей

У смартфона будет безрамочный экран с фронтальной камерой под дисплеем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Xiaomi подала патент на "экологичный" смартфон
Xiaomi подала патент на "экологичный" смартфон
Фото: LetsGoDigital

Во Всемирной организации интеллектуальной собственности был обнаружен патент Xiaomi на создание смартфона с безрамочным дисплеем и солнечной панелью на тыльной стороне корпуса. Известный своими рендерами на основе инсайдерской информации ресурс LetsGoDigital визуализировал прототип смартфона на основе патентов.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать смартфоны Apple:

Как видно на изображениях, передняя панель занята дисплеем без какого-либо выреза – фронтальная камера скрыта под экраном. В начале лета Xiaomi уже демонстрировала прототип смартфона Mi 9 с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем.

Отличительной чертой смартфона является солнечная батарея
Отличительной чертой смартфона является солнечная батарея
Фото: LetsGoDigital

Еще одной отличительной чертой стала солнечная батарея, которая занимает больше половины поверхности задней панели. При этом солнечная панель если и утолщает смартфон, то не сильно — модуль камеры по-прежнему выступает над поверхностью. Дактилоскопический датчик, вероятнее всего, расположен под экраном. Основная камера двойная.

Чертежи на основе патента Xiaomi
Чертежи на основе патента Xiaomi
Фото: LetsGoDigital

Пока неясно, собирается ли Xiaomi действительно выпускать подобный "экологичный" смартфон.

Напомним, что ранее Xiaomi отказалась от популярных смартфонов. А на прошлой неделе Xiaomi представила в Украине два смартфона и пылесос.

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Источник: LetsGoDigital
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