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Xiaomi готовит прошивку MIUI 12: ТОП-5 нововведений и дата выхода

MIUI 12 будет работать на базе как "старой" Android 10, так и новой Android 11

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:49

Китайский производитель Xiaomi сейчас во всю занят подготовкой прошивки MIUI 12 для своих смартфонов, планшетных компьютеров и устройств суббренда Redmi. Официально обновление не было представлено, но сегодня инсайдеры поделились подробностями касательно нововведений MIUI 12. Китайские СМИ озвучили ТОП-5 главных особенностей операционной системы, презентация которой состоится уже во второй половине 2020 года, а выход финальной версии – в декабре.

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Главным новшеством MIUI 12 станет поддержка общесистемного темного режима Dark Mode, при включении которого он будет автоматически включаться и во всех приложениях, в том числе в сторонних. За счет этого больше не придется вручную его активировать в тех или иных программах.

Так как представитель Xiaomi не продемонстрировал скриншотов будущих графических компонентов GUI, будем верить сказанному. Итак, в интерфейсе нас ждет значительное преобразование. Указывается о минимализме, что еще больше упростит взаимодействие аппарата с пользователем. Стоит заметить, что упрощение никак не отразится на общей привлекательности, а наоборот, данному фактору уделяется максимальное внимание. То есть, любителей красочного интерфейса нововведения должны приятно удивить.

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В смартфонах Xiaomi с релизом новой операционной системы также улучшится поддержка экрана с соотношением сторон 16:9, благодаря чему исчезнут проблемы с отображением различных приложений.

Еще одним важным новшеством данной ОС окажется поддержка нескольких клонов приложений, то есть можно будет, например, создать два, три или даже четыре полноценных клона WhatsApp, либо же любого другого приложения, и при этом все они будут полноценно работать без ограничений. В настоящее время пользователи могут использовать только один клон какой-то программы или игры, что создает в ряде случаев значительные неудобства.

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MIUI 12 будет работать на базе как "старой" Android 10, так и новой Android 11, которую Google представит летом этого года.

Напомним, что ранее Google выбрала лучший смартфон 2020 года. Также недавно коронавирус сорвал обновление Android 10 для смартфонов.

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Источник: ixbt.com
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