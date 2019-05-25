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Xiaomi готовит "убийцу" дешевых смартфонов Redmi 7A

Redmi 7A будет официально показан 28 мая вместе с флагманами компании Redmi K20 и K20 Pro

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:38
Пользователям предложат синюю и черную версии Redmi 7A
Пользователям предложат синюю и черную версии Redmi 7A
Фото: Akket

Китайский производитель Xiaomi готовит нового преемника своему удачному смартфону Redmi 6A, доминировавший в бюджетном сегменте в 2018 году. Новинка 2019 года получит название Redmi 7A. По словам Xiaomi, новинка появится уже в июне, а также были раскрыты характеристики потенциального лидера среди доступных мобильных устройств.

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Redmi 7A поучит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей. Разрешение намекает на вытянутый профиль дисплея формата 18:9, как у Redmi 6A, с такими же качественными характеристиками.

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"Сердцем" смартфона станет производительный процессор для бюджетного сегмента – Snapdragon 439, который теперь используется вместо откровенно слабого чипа от MediaTek в прошлом поколении. Пользователям будет предложено два варианта памяти: 2/16 или 3/32 ГБ. Оба варианта будут оснащаться дополнительным слотом для карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ.

Redmi 7A внешне будет напоминать предыдущую модель 6A
Redmi 7A внешне будет напоминать предыдущую модель 6A
Фото: GSMarena

В фотографических возможностях не будет никаких откровений – фотосенсоры со скромными показателями в 13 МП и 5 МП.  Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, в комплекте идет 10-Вт зарядка.

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По словам GSMarena, аппарат получил сертификацию P2i — на устройство нанесено водоотталкивающее покрытие. Разъем для наушников, неудивительно, присутствует. В качестве ОС выступает Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Redmi 7A будет официально показан 28 мая, вместе с самыми мощными смартфонами Redmi K20 и K20 Pro. Судя по официальным картинкам, пользователям предложат синюю и черную версии. Стоимость пока не разглашается, как и дата начала продаж.

Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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Источник: GSMarena
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