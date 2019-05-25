Xiaomi готовит "убийцу" дешевых смартфонов Redmi 7A

Redmi 7A будет официально показан 28 мая вместе с флагманами компании Redmi K20 и K20 Pro

Пользователям предложат синюю и черную версии Redmi 7A Фото: Akket

Китайский производитель Xiaomi готовит нового преемника своему удачному смартфону Redmi 6A, доминировавший в бюджетном сегменте в 2018 году. Новинка 2019 года получит название Redmi 7A. По словам Xiaomi, новинка появится уже в июне, а также были раскрыты характеристики потенциального лидера среди доступных мобильных устройств.

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Redmi 7A поучит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей. Разрешение намекает на вытянутый профиль дисплея формата 18:9, как у Redmi 6A, с такими же качественными характеристиками.

"Сердцем" смартфона станет производительный процессор для бюджетного сегмента – Snapdragon 439, который теперь используется вместо откровенно слабого чипа от MediaTek в прошлом поколении. Пользователям будет предложено два варианта памяти: 2/16 или 3/32 ГБ. Оба варианта будут оснащаться дополнительным слотом для карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ.

Redmi 7A внешне будет напоминать предыдущую модель 6A Фото: GSMarena

В фотографических возможностях не будет никаких откровений – фотосенсоры со скромными показателями в 13 МП и 5 МП. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, в комплекте идет 10-Вт зарядка.

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По словам GSMarena, аппарат получил сертификацию P2i — на устройство нанесено водоотталкивающее покрытие. Разъем для наушников, неудивительно, присутствует. В качестве ОС выступает Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Redmi 7A будет официально показан 28 мая, вместе с самыми мощными смартфонами Redmi K20 и K20 Pro. Судя по официальным картинкам, пользователям предложат синюю и черную версии. Стоимость пока не разглашается, как и дата начала продаж.

Напомним, что ранее Xiaomi готовили уникальные камеры для селфи. А на днях Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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