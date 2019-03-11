Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Руководство компании хочет запретить устанавливать приложения не из Google Play

Нововведение появится уже в 2019 году с появлением MIUI 11 Фото: Techadvisor

Китайский производитель смартфонов Xiaomi готовит новые ограничения в своей прошивке MIUI. После того, как компания добавила агрессивную демонстрацию рекламы, она хочет ограничить пользователям установку приложений не из Mi Market или Google Play. Нововведение может появиться уже в следующей прошивке MIUI 11.

По мнению руководства производителя из Поднебесной, избавит владельцев устройств Xiaomi от опасных приложений, иногда устанавливают по неосторожности сами пользователи. Подобным образом производитель собирается защитить владельцев мобильных устройств от различных вирусов, троянов и прочих опасных вредоносных приложений.

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К примеру, в компании обращают внимание на сообщения пользователей на форумах о том, как их смартфоны Xiaomi плохо работают. После разбирательства часто выясняется, что виной всему оказывается не оболочка MIUI, а установленное стороннее приложение. Происходит это потому, что пользователи сами принудительно скачивают из неизвестных источников APK файлы и устанавливают их, не задумываясь о потенциальных угрозах, скрывающихся внутри пакетов и чем это чревато.

Полностью лишать возможность устанавливать сторонние приложения Xiaomi не будет, но ограничит их созданием так называемого "белого списка" – в эту базу будут внесены приложения не из Mi Market или Google Play, но которые не будут нести угрозу смартфону. Если приложения не окажется в "белом списке", его установка будет прервана. Нововведение появится уже в 2019 году.

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Напомним, что ранее Xiaomi готовила полезное улучшение для оболочки MIUI. Также ежемесячное обновление безопасности для MIUI ломала смартфоны Xiaomi.

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