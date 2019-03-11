Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Руководство компании хочет запретить устанавливать приложения не из Google Play

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:24
Нововведение появится уже в 2019 году с появлением MIUI 11
Нововведение появится уже в 2019 году с появлением MIUI 11
Фото: Techadvisor

Китайский производитель смартфонов Xiaomi готовит новые ограничения в своей прошивке MIUI. После того, как компания добавила агрессивную демонстрацию рекламы, она хочет ограничить пользователям установку приложений не из Mi Market или Google Play. Нововведение может появиться уже в следующей прошивке MIUI 11.

По мнению руководства производителя из Поднебесной, избавит владельцев устройств Xiaomi от опасных приложений, иногда устанавливают по неосторожности сами пользователи. Подобным образом производитель собирается защитить владельцев мобильных устройств от различных вирусов, троянов и прочих опасных вредоносных приложений.

Читайте также
Xiaomi отказалась обновлять популярные смартфоны

К примеру, в компании обращают внимание на сообщения пользователей на форумах о том, как их смартфоны Xiaomi плохо работают. После разбирательства часто выясняется, что виной всему оказывается не оболочка MIUI, а установленное стороннее приложение. Происходит это потому, что пользователи сами принудительно скачивают из неизвестных источников APK файлы и устанавливают их, не задумываясь о потенциальных угрозах, скрывающихся внутри пакетов и чем это чревато.

Полностью лишать возможность устанавливать сторонние приложения Xiaomi не будет, но ограничит их созданием так называемого "белого списка" – в эту базу будут внесены приложения не из Mi Market или Google Play, но которые не будут нести угрозу смартфону. Если приложения не окажется в "белом списке", его установка будет прервана. Нововведение появится уже в 2019 году.

Читайте также
ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi 2018 года

Как дома на диване зарабатывать с телефоном в руках:

Напомним, что ранее Xiaomi готовила полезное улучшение для оболочки MIUI. Также ежемесячное обновление безопасности для MIUI ломала смартфоны Xiaomi.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7 Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11
смартфоны Google Play ограничения Xiaomi приложения MIUI
Источник: Akket
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаТехно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

Новости партнеров

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Данилко обвинили в хищении ребенка
Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера