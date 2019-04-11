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Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Фитнес-трекер поступит в продажу в конце июля после официальной презентации

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:33
Xiaomi Mi Band 4 поступит в продажу уже в этом году
Xiaomi Mi Band 4 поступит в продажу уже в этом году
Фото: Akket

Долгожданный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 скоро поступит в продажу – об этом заявил финансовый директор бренда Huami Дэвид Цуй. По словам главы компании, разработка браслета в полной мере завершена и вскоре гаджет поступит в производство.

Huami – это дочерняя компания Xiaomi, которая создавала все модели Mi Band, начиная с самого первого поколения, выпущенного на рынок почти 5 лет назад. Сейчас компания занята разработкой программного обеспечения под аппаратную часть устройства. Тем не менее, глава Huami уверяет, что Xiaomi Mi Band 4 поступит в продажу уже в этом году, но ждать в ближайшие два месяца носимый гаджет точно ждать не стоит.

Xiaomi Mi Band 4 будет стоить чуть более 800 гривен
Xiaomi Mi Band 4 будет стоить чуть более 800 гривен
Фото: Akket

По словам экспертов, гаджет наверняка в июле 2019 года, а продажи начнутся спустя одну-две недели с момента презентации. Это означает, что этот трекер быстро станет крайне популярным среди покупателей, особенно в разгар летнего сезона. Когда новый фитнес-трекер поступит в продажу, стоить он будет не больше 30 долларов (чуть более 800 гривен).

Известно, что производство новинки начнется более чем за один месяц до начала продаж в магазинах, а нужно это для того, чтобы постараться избежать дефицита на старте продаж, хотя добиться этого, скорее всего, никак не получится.

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Финансовый директор Huami отметил, что новинка в лице Xiaomi Mi Band 4 сможет похвастаться по меньшей мере одной действительно новой функцией, которой никогда не было в предыдущих моделях серии – это GPS или же возможность делать ЭКГ. OLED-экран Xiaomi Mi Band 4 будет увеличен и станет цветным.

Точные технические характеристики, к сожалению, не раскрываются, но уже сейчас известно, что пользователей, помимо более современного дисплея, ждет аккумулятор повышенной емкости, благодаря чему автономность может увеличиться до 35 дней, тогда как текущая модель обладает автономностью в 20 дней.

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Напомним, что ранее Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi – в список попали семь моделей. Также Xiaomi выпустила 100-ваттную турбо-зарядку

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Источник: Akket
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