Xiaomi Mi CC9 Pro эксперты признали лучшим камерафоном 2019 года

Xiaomi Mi CC9 Pro также известен под названием Xiaomi Mi Note 10 для рынка Европы

Xiaomi Mi CC9 Pro поступит в продажу 11 ноября Фото: Android Central

В Китае состоялась презентация новинок от Xiaomi – долгожданный смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, который на мировом рынке выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10. На прошлой неделе китайский производитель активно дразнил публику рекламой и высококачественными снимками, которые способна запечатлеть фотокамера смартфона благодаря 108-мегапиксельному сенсору. Теперь приобрести смартфон с рекордным разрешением фотокамеры сможет каждый желающий.

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108 МП – это не просто маркетинговое название, а реальный факт, подтвержденный специалистами из DxOMark, которые заранее получили новинку на тестирование и провели ряд экспериментов. Как показали результаты независимого оценивания возможностей пентакамеры (5 отдельных фотомодулей), Xiaomi Mi CC9 Pro является одним из лучших камерофонов 2019 года. DxOMark выставили новинке 121 общий балл (за видео и фото), что сопоставимо с результатом Huawei Mate 30 Pro.

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В отдельном тестировании качества фотографий, Xiaomi Mi CC9 Pro получил 130 баллов, в то время, когда Huawei Mate 30 Pro специалисты из DxOMark в свое время оценили в 132 балла. За видеосъемку новинка Xiaomi получила на два балла больше лидера — 102 балла. В общем итоге DxOMark присудили Xiaomi Mi CC9 Pro второе место, а Samsung Galaxy Note 10+ 5G сместили на третье.

Общий результат 121 балл в рейтинге DxOMark Фото: DxOMark

Однако, если сопоставить в денежном эквиваленте, то Xiaomi Mi CC9 Pro будет безоговорочным лидером, так как главный конкурент Huawei Mate 30 Pro стоит почти вдвое дороже.

Камера Xiaomi Mi CC9 Pro собрана из пяти фотомодулей (пентакамера), выстроенных вертикально в левом верхнем углу.

Варианты расцветок Xiaomi Mi CC9 Pro Фото: ITC

Главный модуль Xiaomi Mi CC9 Pro представлен нашумевшим сенсором Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) с разрешением 108 Мп, который впервые применяется в смартфонах, и светосильным объективом с восемью линзами диафрагмой F/1,69. Именно он обеспечивает сверхдетализированные фото даже в условиях очень слабого освещения.

Xiaomi Mi CC9 Pro Фото: ITC

Также у новинки имеется 12-мегапиксельный "портретник" 50 мм с диафрагмой F/2,0, 20-мегапиксельный широкоугольный объектив с углом обзора 117° и диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой F/2.0. Причем последний мало того, что обеспечивает пятикратный оптический зум (50-кратный гибридный), так еще обладает оптической стабилизацией, которая также есть и у основного. Пятый модуль разрешением 2 МП предназначен для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 1,5 см.

Справа от основного блока соседствуют две сдвоенные светодиодные вспышки. Преимущество такой конфигурации заключается в более правильном рассеивании света. Обычно при ночных снимках лица получаются сильно пересвеченными, а разглядеть что-либо на фоне невозможно. Счетверенная вспышка Xiaomi Mi CC9 Pro должна решить эту проблему. При этом цвета на портретных снимках должны быть более естественными.

Также есть поддержка записи видео 4K/30fps наряду с возможностью снимать сверхзамедленные ролики 720р при 960 к/с или 1080р при 240 к/с. Спрятанная в каплевидном вырезе фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп.

В продажу Xiaomi Mi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10) поступит 11 ноября. Цены таковы: версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 400 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 440 долларов, а вариант Premium Edition (с 8-элементным объективом), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 500 долларов.

Напомним, ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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