Смартфоны Xiaomi получили функцию измерения пульса необычным способом

Функция мониторинга сердечного ритма в приложении MIUI Health использует камеру телефона и светодиодную вспышку

В прошлом году Xiaomi представила новое системное приложение MIUI под названием MIUI Health. Это приложение предлагает ряд функций, таких как отслеживание шагов с поддержкой бега, езды на велосипеде и подъема по лестнице, мониторинг сна, а также отслеживание менструального цикла. Теперь, с версией 2.7.4, приложение получает новую функцию мониторинга сердечного ритма, который отслеживается самым неожиданным способом.

Еще несколько лет назад Samsung поставляла датчики пульса на свои флагманские смартфоны. Но с появлением на рынке фитнес-трекеров и умных часов компания перестала их добавлять. Еще одна причина, по которой от них отказываются, — это экономия места для некоторых других компонентов и удешевление себестоимости аппаратов.

Смартфон будет измерять сердцебиение сердца путем подсветки кожи вспышкой и анализом фотокамеры Фото: GizmoChina

Xiaomi, в свою очередь, реализовала мониторинг сердечного ритма в своем приложении MIUI Health, не полагаясь на специальный датчик. Приложение использует камеру телефона и светодиодную вспышку для измерения пульса. Об этом сообщает GizmoChina.

Смотрите также в сюжете о том, как Борис Тодуров рассказал о сердечно-сосудистых заболеваниях:

Пользователю нужно закрыть датчик камеры и вспышку пальцем и подождать, пока заполнится полоска на экране. Затем необходимо выбрать свое текущее состояние в приложении: "Обычное", "Состояние покоя" и "После тренировки". Однако эксперты сомневаются, что измерение пульса через светодиод и камеру будут точными.

Как и в приложении Mi Fit, пользователи будут иметь доступ к панели управления, отображающей историю их измерений пульса. Приложение MIUI Health изначально было ограничено китайской версией MIUI 12. Но теперь она доступна и в других региональных сборках программного обеспечения.

Напомним, что ранее Facebook создали AR-очки со сверхспособным восприятием. Также ученые изобрели умные очки с искусственным "мозгом", которые помогут побороть лень.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться