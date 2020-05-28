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Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Сегодня, 08:08

4K телевизоры Redmi Smart TV X представлены с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов и по предельно низкой цене

Китайский производитель Xiaomi представил миру линейку "умных" телевизоров Redmi Smart TV X. Новинки представлены в гигантских диагоналях 50, 55 и 65 дюймов. Но самая главная изюминка в том, что компания продает их фактически за "бесценок" – самая базовая модель с диагональю 55 дюймов предлагается по цене в 280 долларов (7550 грн).

У всех моделей одинаковый экстерьер и технические характеристики, отличается только диагональ панели. Новинки получили 4K экран (3840х2160 пикселей) с частотой обновления изображения 60 Гц и охватом 85% цветового пространства NTSC. Заявлена поддержка технологии MEMC (система динамической адаптации качества картинки на экране). Также они выделяются тонкими рамками вокруг экрана и металлическим обрамлением.

Смотрите также в сюжете о том, как Олег Панюта рассказал о своем первом телевизионном опыте:

Внутри Redmi Smart TV X используется 4-ядерный процессор ARM Cortex-A73, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-накопитель для хранения приложений и видеоконтента. Из остального стоит отметить качественную аудиосистему с четырьмя широкополосными громкоговорителями суммарной мощностью 50 Вт, отдельным сабвуфером и поддержкой технологий Dolby Audio и DTS-HD, а также массив микрофонов дальнего действия для распознавания голосовых команд.

Redmi Smart TV X
Redmi Smart TV X
Фото: ITC

Redmi, как отмечалось выше, поставила весьма привлекательные цены. Однако важно учитывать, что это цены для Китая:

  • 50 дюймов – 280 долларов
  • 55 дюймов – 322 доллара
  • 65 дюймов – 462 доллара

Напомним, что ранее ЖК-телевизорам предрекли закат эпохи, ведь будущее за OLED. В то же время мошенники блокируют телевизоры украинцев.

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Источник: ITC
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