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Xiaomi назвала смартфоны c обновлением до MIUI 12: список моделей

Среди смартфонов оказались как флагманы Xiaomi, так и более доступные аппараты серии Redmi

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:30

Xiaomi сейчас активно занимается созданием следующей прошивки MIUI 12, которая должна выйти в 2020 году. Несмотря на то, что ее официально еще не представили, инсайдеры получили информацию относительно моделей смартфонов, которые получат обновление до новой оболочки.

Среди смартфонов оказались как флагманы Xiaomi, так и более дешевые устройства серии Redmi. Полный список выглядит следующим образом:

  • Xiaomi Mi 10;
  • Xiaomi Mi 10 Pro;
  • Xiaomi Mi 9;
  • Xiaomi Mi 9SE;
  • Xiaomi Mi 9 Pro;
  • Xiaomi Mi CC9 Pro;
  • Xiaomi Mi CC9;
  • Xiaomi Mi CC9e;
  • Xiaomi Mix 3;
  • Xiaomi Mix 2s;
  • Xiaomi Mix 2;
  • Redmi K30;
  • Redmi K20 Pro;
  • Redmi K20;
  • Redmi 8 Pro;
  • Redmi Note 8;
  • Redmi 7 Pro;
  • Redmi Note 7;
  • Redmi 8;
  • Redmi 8A;
  • Redmi 7;
  • Redmi 7A.

Смотрите также в сюжете о том, как держать в чистоте смартфон:

Представленный список является ориентировочным. Но наверняка он будет расширен, и в него могут быть включены десятки других моделей. Кроме того, оболочка MIUI 12 будет изначально установлена на новых моделях смартфонов, которые выйдут позже в этом году.

Напомним, что ранее Xiaomi внедрила долгожданную функцию, услышав мольбы пользователей. Также мы рассказывали о ТОП-5 нововведений прошивки MIUI 12 и дата ее выхода.

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Источник: iguides.ru
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