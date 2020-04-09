Xiaomi назвала смартфоны c обновлением до MIUI 12: список моделей

Среди смартфонов оказались как флагманы Xiaomi, так и более доступные аппараты серии Redmi

Xiaomi сейчас активно занимается созданием следующей прошивки MIUI 12, которая должна выйти в 2020 году. Несмотря на то, что ее официально еще не представили, инсайдеры получили информацию относительно моделей смартфонов, которые получат обновление до новой оболочки.

Среди смартфонов оказались как флагманы Xiaomi, так и более дешевые устройства серии Redmi. Полный список выглядит следующим образом:

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9SE;

Xiaomi Mi 9 Pro;

Xiaomi Mi CC9 Pro;

Xiaomi Mi CC9;

Xiaomi Mi CC9e;

Xiaomi Mix 3;

Xiaomi Mix 2s;

Xiaomi Mix 2;

Redmi K30;

Redmi K20 Pro;

Redmi K20;

Redmi 8 Pro;

Redmi Note 8;

Redmi 7 Pro;

Redmi Note 7;

Redmi 8;

Redmi 8A;

Redmi 7;

Redmi 7A.

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Представленный список является ориентировочным. Но наверняка он будет расширен, и в него могут быть включены десятки других моделей. Кроме того, оболочка MIUI 12 будет изначально установлена на новых моделях смартфонов, которые выйдут позже в этом году.

Напомним, что ранее Xiaomi внедрила долгожданную функцию, услышав мольбы пользователей. Также мы рассказывали о ТОП-5 нововведений прошивки MIUI 12 и дата ее выхода.

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