Xiaomi обманывают ложными результатами скорости смартфонов

Xiaomi при запуске бенчмарка AnTuTu автоматически "разгоняет" процессор на полную мощность

В тестаз AnTuTu смартфон показывает значения выше реальных. Фото: IXBT

Компания Xiaomi фальсифицирует результаты тестов в бенчмарке AnTuTu, чтобы показать более высокие баллы производительности. Это свойство обнаружил эксперт ресурса AndroidInsider.

Специалист заметил, что смартфоны Xiaomi при запуске бенчмарка AnTuTu автоматически "разгоняет" процессор на полную мощность даже если сам тест производительности не запускается, а просто открыто само приложение.

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Для примера был взят смартфон Xiaomi Redmi 6 на 8-ядерном процессоре Helio P22. При запуске бенчмарка все 8 ядер процессора начинают работать на предельных частотах – 2 ГГц, тогда как в обычном режиме его частоты не поднимаются выше 1,5 ГГц. В результате смартфон при тестировании разогревается до критических 60 градусов по Цельсию.

Результаты нагрузки на процессор Redmi 6 (слева) и ZUK Z2 (справа) androidinsider.ru

Эксперт сделал вывод, что в смартфон во время нагрузочного теста AnTuTu активирует режим повышенной производительности для работы на предельной мощности, демонстрируя высокое количество баллов. Однако это результат нечестного использования всех мощностей аппарата в ущерб его стабильности работы – разгон вреден для процессоров.

При использовании подобных тестов на смартфонах от других производителей, подобных манипуляций замечено не было.

Напомним, что ранее Apple iPhone X обогнал Galaxy Note 9 по скорости, а также эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.