Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi
На форуме Mi Community опубликовали список смартфонов, которые не получат MIUI 11
В 2019 году Xiaomi готовится выпустить новую прошивку MIUI 11 для своих смартфонов серии Mi и Redmi – доступна она будет для более чем 40 моделей. Однако для нескольких смартфонов обновление будет недоступно из-за устаревшего аппаратного оборудования.
Ресурс XDA-Developers, ссылаясь на официальный форум Mi Community, опубликовал список смартфонов, для которых прошивка MIUI 10 станет последней – дальнейшая поддержка осуществляться уже не будет. Как уверяет производитель, их техническое оснащение не позволяет обеспечить полноценную работу на новых прошивках.
Таким образом, MIUI 11 не получат следующие семь моделей Xiaomi:
- Redmi Note 4 (MediaTek);
- Redmi 3S;
- Redmi 3X;
- Redmi 4;
- Redmi 4A;
- Redmi Note 3;
- Redmi Pro.
Стоит отметить, что смартфон Redmi Note 4 на процессоре от Qualcomm получит обновление до MIUI 11 все же обновится, но ждать придется аж до конца этого года. Остальным владельцам вышеописанных смартфонов стоит быть готовыми к тому, что уже совсем скоро выпускаться новое программное обеспечение перестанет, в том числе патчи для системы безопасности от Google.
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Напомним, что ранее в Сети были опубликованы секретные фотографии дешевого флагмана Xiaomi. Также в список самых мощных смартфонов марта возглавили два смартфона от Xiaomi.
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