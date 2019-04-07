Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

На форуме Mi Community опубликовали список смартфонов, которые не получат MIUI 11

Техническая часть старых смартфонов Redmi не способна поддерживать работу MIUI 11 Фото: ITC

В 2019 году Xiaomi готовится выпустить новую прошивку MIUI 11 для своих смартфонов серии Mi и Redmi – доступна она будет для более чем 40 моделей. Однако для нескольких смартфонов обновление будет недоступно из-за устаревшего аппаратного оборудования.

Ресурс XDA-Developers, ссылаясь на официальный форум Mi Community, опубликовал список смартфонов, для которых прошивка MIUI 10 станет последней – дальнейшая поддержка осуществляться уже не будет. Как уверяет производитель, их техническое оснащение не позволяет обеспечить полноценную работу на новых прошивках.

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Таким образом, MIUI 11 не получат следующие семь моделей Xiaomi:

Redmi Note 4 (MediaTek); Redmi 3S; Redmi 3X; Redmi 4; Redmi 4A; Redmi Note 3; Redmi Pro.

Стоит отметить, что смартфон Redmi Note 4 на процессоре от Qualcomm получит обновление до MIUI 11 все же обновится, но ждать придется аж до конца этого года. Остальным владельцам вышеописанных смартфонов стоит быть готовыми к тому, что уже совсем скоро выпускаться новое программное обеспечение перестанет, в том числе патчи для системы безопасности от Google.

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Напомним, что ранее в Сети были опубликованы секретные фотографии дешевого флагмана Xiaomi. Также в список самых мощных смартфонов марта возглавили два смартфона от Xiaomi.

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