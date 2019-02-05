Xiaomi откажется от дешевых смартфонов

Компания передаст выпуск недорогих смартфонов суббрендам

Xiaomi разделит модели на разные сегменты рынка Фото: Gforum

В 2019 году китайский производитель Xiaomi сменит свою стратегию по выпуску смартфонов. Под брендом Xiaomi отныне будут выпускаться исключительно самые топовые мобильные аппараты, а недорогие модели будут переданы дочерним компаниям. Об этом сообщает Gizchina.

Ранее в 2018 году Xiaomi сделала из названия Redmi суббренд, под которым будут выпускаться исключительно бюджетные аппараты. Poco будут ориентироваться на зарубежные рынки, вроде Европы и США. Модельный ряд Mito нацелен на женскую аудиторию, а Black Shark — на геймеров.

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"От всех пяти брендов в 2019 году можно ожидать "лидирующих по технологиям" новинок", – прокомментировал исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь.

Лэй Цзюнь также отметил, что Xiaomi прошла огромный путь всего за 8 лет — от стартапа с 10 сотрудниками до четвертого по популярности производителя смартфонов во всем мире.

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Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее Xiaomi пообещала, что Redmi Pro 2 будет первым смартфоном с самым мощным процессором для дешевых мобильных устройств. А недавно новая прошивка MIUI сломала смартфоны Xiaomi.

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