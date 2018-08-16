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Xiaomi Pocophone F1: релиз назначен на 22 августа

Презентация и выпуск процессора Snapdragon 845 от компании Qualcomm стали знаковыми событиями в мире гаджетов

Практически сразу после появления чипа производители смартфонов ринулись приобретать платформу, чтобы использовать ее для своих новинок. Исключением стала разве что компания Huawei, которая традиционно предпочитает флагманские чипы собственного производства. И теперь на рынке достаточно много устройств, работающих на Snapdragon 845, и правила игры несколько изменились. Теперь лучшие производители соревнуются за право представить самую доступную модель с процессором от Qualcomm.

Вполне вероятно, что победителем в этой категории может стать Pocophone F1 от Xiaomi, релиз которой планируется на 22 августа в Индии. Всего неделю назад представители Xiaomi в Индии заявили об основании нового бренда Poco. Многие ожидают, что уже 22 августа станет ясно, для жителей каких стран будет доступен этот смартфон, поскольку в сети ширятся предположения, что эта модель может не выйти за пределы Индии.

На сегодняшний день о характеристиках новинки известно не так много. В частности, есть информация о диагонали экрана 5,99 дюймов, а также о том, что он получит FullHD+ разрешение. Объем оперативной памяти будет составлять 6 или 8 Гб, а встроенное хранилище будет емкостью 64, 128 или 256 Гб. Емкость аккумулятора будет 4000 мАч, а основная камера получит двойной модуль на 12 и 5 Мп. Фронтальная будет оинарной — 20 Мп.

Согласно утверждениям разработчиков, это будет самый быстрый телефон, представленный в этом классе продуктов. При этом его стоимость приятно порадует покупателей, поскольку по предварительным оценкам составит 420-460 евро. Версии 6/64 Гб и 6/128 Гб будут доступны в 4-х различных цветах: синий, красный, серый и градиентный. А вот третью модификацию можно будет приобрести в синем, сером, градиентном и кевларовом цветах. Причем совершенно не уточняется, где именно и как будет использован "кевлар". Возможно, под него будет сделана задняя крышка.

На сегодняшний день самой большой загадкой остается вопрос, поступит ли новинка на рынки других стран, кроме Индии. Конечно, хотелось бы получить возможность оценить новинку лично, однако, вероятнее всего, информация о дате появления Pocophone F1 будет озвучена не ранее 22 августа. Тогда же, наверное, будет разрешен и географический вопрос.

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