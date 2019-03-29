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Xiaomi показала дешевый гибкий смартфон на видео

Китайский производитель создал складной смартфон Xiaomi и показал, как он работает

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:23
Cтоимость гибкого Xiaomi может составить около 1000 долларов
Cтоимость гибкого Xiaomi может составить около 1000 долларов
Фото: LetsGoDigital

После анонса гибких смартфонов Huawei и Samsung, Xiaomi не осталась в стороне и без лишнего шума просто показала на своем аккаунте в Weibo (аналог Twitter) видео, как работает их гибкий смартфон. Однако эту демонстрацию нельзя назвать официальным представлением гибкого смартфона Xiaomi – пока это просто прототип, хоть и в рабочем состоянии.

На коротком видео продемонстрированы возможности смартфона в раскрытом виде, а затем процесс складывания и работа устройства в сложенном виде. Также заметен форм-фактор прототипа – он складывается с двух боков, а не посередине, чем заметно отличается от Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

Складной смартфон Xiaomi
Складной смартфон Xiaomi
Фото: LetsGoDigital

Самая приятная отличительная особенность новинки в том, что по слухам, гибкий смартфон Xiaomi будет стоить почти в два раза дешевле, чем аналоги именитых производителей. Оценочная рыночная стоимость может составить около 1000 долларов, а официальный анонс состоится в средине лета.

На основе полученной визуальной и инсайдерской информации о гибком смартфоне Xiaomi, ресурс LetsGoDigital разработал серию профессиональных 3D снимков, на которых можно подробно рассмотреть прототип.

Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi – прототип
Фото: LetsGoDigital
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Напомним, что ранее Xiaomi в Украине открыла продажи Redmi Note 7. Также китайский производитель представил ноутбук, который дешевле смартфона.

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Источник: ferra.ru
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