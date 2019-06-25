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Xiaomi показала MIUI "будущего" с новыми функциями

Производитель пока не уточняет, когда именно эти функции появятся в MIUI

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:41
Все улучшения могут появиться в MIUI 11
Все улучшения могут появиться в MIUI 11
Фото: Anandtech

Сегодня официальный представитель MIUI сообщил о больших изменениях, которые ожидаются в новой прошивке для смартфонов Xiaomi. Новая улучшенная версия мобильной операционной системы получит "множество полезных функций". К ним относятся переключение SIM-карт в панели уведомлений, панорамный автоспуск, код карты Mi-Pay и так далее.

Смотрите также в сюжете о секретных функциях смартфонов:

Быстрое переключение SIM-карт

Новые опции для SIM-карт
Новые опции для SIM-карт
Фото: Gizchina

Из-за разных тарифных планов может потребоваться частая смена SIM-карт. Команда разработчиков MIUI сделала ручное переключение еще более удобным – пользователи смогут менять активную SIM-карту в шторке панели уведомлений.

Панорамная селфи

Панорамные селфи
Панорамные селфи
Фото: Gizchina

Новая версия MIUI позволит устанавливать таймер для панорамных селфи. Для этого необходимо открыть "Камера" — "Панорама" — "Автоспуск".

Скриншоты

Расширенные функции для скриншотов
Расширенные функции для скриншотов
Фото: Gizchina

Скорость фиксации длинных скриншотов, естественно, сильно увеличилась. В последней версии разработки MIUI кнопка длинного экрана помещается под миниатюрой скриншота, что быстрее и удобнее, когда пользователь обрезает длинный экран.

Mi Play

Mi Pay
Mi Pay
Фото: Gizchina

В MIUI появится собственная платежная система для бесконтактных платежей от Xiaomi – Mi Pay. Это аналог Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Но в Украине сервис работать пока не будет. А вот жители Китая смогут обмениваться платежными данными в системе с помощью QR кода.

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Кроме того, в бета-версии MIUI 10 появилась функция Screen Time. Оно позволяет узнать количество уведомлений, разблокировок экрана и время пользования приложениями. Также можно ограничить время использования определенного приложения. Через указанное время оно выключится, но лимит можно будет снова переустановить.

Напомним, что ранее Xiaomi отказалась от популярных смартфонов. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших китайских смартфонов 2019 года.

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Источник: Gizchina
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