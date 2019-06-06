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Xiaomi потерял лидерство в рейтинге мощных смартфонов

Игровой смартфон из Китая возглавил рейтинг самых мощных смартфонов весны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Лидерство возглавил игровой Nubia Red Magic 3
Лидерство возглавил игровой Nubia Red Magic 3
Фото: Канобу

Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом самых мощных смартфонов по итогам мая 2019 года. Неожиданностью для экспертов стало то, что мощный лидер Xiaomi Mi 9 впервые за несколько месяцев был смещен с первой позиции на третью.

Смотрите также в сюжете о том, как в мире появилась зависимость от смартфонов:

Лидерство возглавил игровой Nubia Red Magic 3 с активной системой охлаждения и самым топовым "железом" на основе процессора Snapdragon 855. Второе место занял ZTE Axon 10 Pro. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Mi 9.

Количество баллов колеблется в диапазоне 361 и 381 тысячи
Количество баллов колеблется в диапазоне 361 и 381 тысячи
Фото: Mobile-Review

В список ТОП-5 попали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Black Shark 2. Во второй половине ТОП-10 оказались Meizu 16s, OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, Galaxy S10+ и Galaxy S10. Таким образом в рейтинге не осталось ни одного смартфона с прошлогодним процессором Snapdragon 845 и Kirin 980 (Huawei).

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Количество баллов колеблется в диапазоне 361 и 381 тысячи. Тем не менее, эти показатели не предел, поскольку в июне на рынок выходит убийца флагманов Redmi K20 Pro, который превзошел все ожидания по тестам AnTuTu в предварительном тестировании. Также потенциал есть у OnePlus 7 Pro, который может быть раскрыт грядущим обновлением, которое повысит производительность устройства.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных и быстрых смартфонов 2019 года. Также нашли ТОП-10 модных приложений по цене смартфона

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Источник: Mobile-Review
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