Xiaomi потерял лидерство в рейтинге мощных смартфонов
Игровой смартфон из Китая возглавил рейтинг самых мощных смартфонов весны
Разработчики бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом самых мощных смартфонов по итогам мая 2019 года. Неожиданностью для экспертов стало то, что мощный лидер Xiaomi Mi 9 впервые за несколько месяцев был смещен с первой позиции на третью.
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Лидерство возглавил игровой Nubia Red Magic 3 с активной системой охлаждения и самым топовым "железом" на основе процессора Snapdragon 855. Второе место занял ZTE Axon 10 Pro. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Mi 9.
В список ТОП-5 попали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Black Shark 2. Во второй половине ТОП-10 оказались Meizu 16s, OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, Galaxy S10+ и Galaxy S10. Таким образом в рейтинге не осталось ни одного смартфона с прошлогодним процессором Snapdragon 845 и Kirin 980 (Huawei).
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Количество баллов колеблется в диапазоне 361 и 381 тысячи. Тем не менее, эти показатели не предел, поскольку в июне на рынок выходит убийца флагманов Redmi K20 Pro, который превзошел все ожидания по тестам AnTuTu в предварительном тестировании. Также потенциал есть у OnePlus 7 Pro, который может быть раскрыт грядущим обновлением, которое повысит производительность устройства.
Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных и быстрых смартфонов 2019 года. Также нашли ТОП-10 модных приложений по цене смартфона.
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