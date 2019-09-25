Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене

Смарт-телевизоры Xiaomi стартуют по цене от 210 долларов и обладают хорошим оснащением

Xiaomi TV Pro обладает самым демократичным ценником Фото: TechSpot

Вместе с анонсом дорогого концептуального смартфона Mi Mix Alpha на специальном мероприятии в Шанхае, Xiaomi также представила линейку смарт-телевизоров Xiaomi TV Pro, в которую вошли модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Особенностью новинок стала их скандально низкая цена, стартующая от 210 долларов (около 5050 гривен).

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Xiaomi TV Pro выделяются очень тонкими рамками вокруг экрана, эффективная площадь которых составляет 97%, а также очень тонким корпусом, который в купе с ярким экраном создает эффект похожий на гигантскую картину. Также Xiaomi TV Pro имеют оригинальное покрытие задней панели с 3D-текстурой из углеродного волокна, а на правой грани лазером выгравирован логотип Designed by Xiaomi.

Xiaomi TV Pro Фото: iPhones.ru

Все телевизоры имеют идентичный дизайн и работают под управлением PatchWall 2.0 на базе операционной системы Android Pie. Разрешение экрана у всех составляет 3840х2160 пикселей, что соответствует 4K. В то же время Xiaomi предлагает соответствующую функцию, которая позволит владельцам 4K-телевизоров Xiaomi TV Pro смотреть контент 8K.

Xiaomi TV Pro Фото: ITC

Телевизоры серии Xiaomi Mi TV Pro получил новую платформу Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 2 и 32 ГБ соответственно. Также говорится о поддержке объемного звука и двухдиапазонном модуле Wi-Fi.

Xiaomi TV Pro Фото: iPhones.ru

Цены – самое приятное в новом анонсе. Телевизоры Xiaomi TV Pro предлагаются по демократическому ценнику: младшая 43-дюймовая модель оценивается в 210 долларов (5050 гривен), тогда как версии с экранами диагональю 55 и 65 дюймов – 337 долларов (8165 гривен) и 477 долларов (11555 гривен).

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила старый смартфон под новым названием. В то же время на днях был утвержден новый стандарт телевидения 8K Ultra HD.

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