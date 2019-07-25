Xiaomi представила в Украине два смартфона и пылесос

Украинцам Xiaomi показала шесть новых гаджетов по доступной цене

В Украине официально представили Xiaomi Mi A3 Фото: Сегодня

Представители Xiaomi в Киеве провели презентацию своих новинок. Причем в Украине были анонсированы не только смартфоны, но и носимые гаджеты и даже один беспроводной пылесос.

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Главным дебютантом стал смартфон Xiaomi Mi A3 на базе "чистого" Android 9.0 – производитель гарантирует 2 года обновлений системы и три года патчей безопасности. Новинка отличается от предшественника практически полностью. Впервые в доступном смартфоне применяется дисплей с матрицей AMOLED и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Для защиты экран дополнительно уситен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Внутри используется процессор Qualcomm Snapdragon 665 в купе 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-накопителя, а также аккумулятор емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт.

Xiaomi Mi A3 Фото: Сегодня

Также новинка получила тройную фотокамеру с 48-мегапиксельным сенсором, широкоугольным 8-мегапиксельным объективом и 2-мегапиксельным сенсором глубины. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, что является самым высоким разрешением показателем среди конкурентов.

Улучшения по сравнению с предыдущей версией Фото: Сегодня

Цвета корпуса Xiaomi Mi A3 Фото: Сегодня

Смартфон в Украине будет доступен в трех расцветках: черной и градиентной синей и белой. Что касается цен, то базовая версия Xiaomi Mi A3 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 5999 гривен, а версия с вдвое большим объемом флэш-памяти придется отдать на 1000 гривен больше — 6999 гривен. Продажи стартуют 31 июля в авторизованных Mi Store или в магазинах "Алло". Оформить предзаказ можно с сегодняшнего дня .

Redmi 7A Фото: Сегодня

Вместе с Xiaomi Mi A3 был представлен смартфон Redmi 7A из бюджетного сегмента, который по факту представляет собой упрощенный вариант Redmi 7, анонсированный месяц назад. В Украине Redmi 7A предлагается по цене 2999 и 3299 за версии 2/16 и 3/32 ГБ соответственно.

Цвета корпуса Redmi 7A Фото: Сегодня

Смартфон Redmi 7A отличается 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 1440х720 пикселей, платформой Snapdragon 439 и аккумулятором емкостью 4000 мАч. В конфигурацию входит основная камера разрешением 13 МП и фронтальная на 5 МП. Также эта модель обладает разъемом 3,5 мм и водоотталкивающим покрытием P2i. Из коробки на смартфон установлена Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Официальная цена на гаджеты Xiaomi для Украины Фото: ITC

Помимо смартфонов Xiaomi Mi A3 и Redmi 7A представили еще несколько устройств: фитнес-браслет Mi Smart Band 4 (1299 грн), который в августе получит официальную поддержку украинского языка, беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones (2499 грн) и Mi True Wireless Earbuds (1499 грн) и беспроводной пылесос MIJIA Handheld Vacuum cleaner (7499 грн).

Xiaomi в Украине представила беспроводной пылесос – в продаже он появится осенью Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Xiaomi отказалась от популярных смартфонов. Также на днях против Xiaomi создали петицию с требованием снизить цены.

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