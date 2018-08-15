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Xiaomi представили дешевого "убийцу" iPad

Xiaomi Mi Pad 4 Plus выступает прямым конкурентом планшетам Apple iPad

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:40
Xiaomi Mi Pad 4 Plus получил огромную диагональ экрана. Фото: Times Now
Xiaomi Mi Pad 4 Plus получил огромную диагональ экрана. Фото: Times Now

Представленный Xiaomi Mi Pad 4 Plus является крупным вариантом представленного в конце июня планшета Xiaomi Mi Pad 4 и выступает прямым конкурентом планшетам Apple iPad. Более того, планшет даже внешне напоминает iPad.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus получил экран диагональю 10,1" с разрешением 1920х1200 пикселей. Соотношение сторон составляет 16:10, а уровень контрастности – 1000:1. Его размеры – 245,6х149,8х7,99, а масса – 485 г. Для сравнения, у меньшей модели эти параметры равны 200,4х132,6х7 мм и 343 г.

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Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Xiaomi

Для питания большого экрана с аппаратной начинкой производитель оснастил планшет более емким аккумулятором – 8620 мАч против 6000 мАч у Xiaomi Mi Pad 4.

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В остальном никаких отличий нет, внутри используются все те же комплектующие, что у меньшей модели: процессор Qualcomm Snapdragon 660, две фотокамеры с разрешением 13 МП и 5 МП. В конфигурации есть порт USB-C, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0, разъем 3,5 мм, в версии с модемом LTE есть приемник GPS.

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Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Xiaomi

За базовую версию Xiaomi Mi Pad 4 Plus с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти производитель просит $275, а вариант c 128 ГБ – $305.

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Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Xiaomi

Напомним, что ранее старым планшетам нашли необычное применение, а Microsoft выпустили симпатичного конкурента Apple iPad.

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Источник: ITC
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