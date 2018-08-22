Xiaomi представили мощный смартфон Poco F1 за 285 долларов
На европейском рынке смартфон будет известен как Pocophone F1.
Анонсированный в начале августа смартфон Xiaomi Poco F1 сегодня был официально представлен миру. Мероприятие, на котором был представлен смартфон, проходило в Индии.
Это первый представитель нового бренда компании Poco. Модель обладает мощными техническими характеристиками, соизмеримые с топовыми смартфонами, вроде Samsung Galaxy S9 или LG G7, но цена у него на порядок ниже – 285 долларов, что делает его самым дешевым флагманом в мире.
Чтобы европейские пользователи воспринимали смартфон лучше, для этого региона Xiaomi Poco F1 будет продаваться под названием Pocophone F1.
Xiaomi Poco F1 обладает 6,18-дюймовым безрамочным экраном с IPS матрицей и разрешением 2246 x 1080 точек (Full HD+), соотношением сторон 18.7:9. Знаменитая "челка" в верхней части экрана тоже присутствует: в нем размещен разговорный динамик, сенсор приближения, 20-мегапиксельная селфи-камера, а также инфракрасный сенсор распознавания лица.
Внутри смартфона интегрирован процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Чтобы смартфон не перегревался и не страдал от троттлинга (сброса частот), Xiaomi позаботились о хорошем охлаждении, предложив систему LiquidCool с медным радиатором, улучшающий отвод тепла от процессора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТОП-5 выгодных китайских смартфонов до 200 долларов
Устройство работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Питает внутреннюю начинку аккумулятор емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.
Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной части корпуса. Вместо стеклянной панели производитель использовал усиленный поликарбонат, предложив ряд фирменных чехлов и накладок для персонификации. Xiaomi Poco F1 будет доступен в цветах Graphite Black, Steel Blue и Rosso Red, а также в специальной версии Armored Edition с задней панелью из кевлара.
Цена на Poco F1 стартует от 285 долларов за версию 6+64 ГБ, самая дорогая версия 8+256 ГБ обойдется в 415 долларов. Также будет доступная премиальная модель Armoured Edition — за 430 долларов.
Напомним, что ранее Vivo создали смартфон с 10 ГБ оперативной памяти, а Motorola выпустила дешевую копию iPhone X.