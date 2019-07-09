Xiaomi пристыдили за выпуск дешевого селфи-смартфона

Пользователи раскритиковали компанию за использование слабого процессора Snapdragon 665

Xiaomi Xiaomi CC9e стал объектом скандала Фото: Weibo

На днях стартовали продажи нового смартфона Xiaomi CC9e, который еще на этапе анонса преследовал ряд неудач. Теперь, когда мобильное устройство попало на полки магазинов, пользователи высказали свое недовольство смартфоном, упрекнув Xiaomi в использовании слабого процессора, сообщает MyDrivers.

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На прошлой неделе директор по продуктам Xiaomi вынужден был оправдываться перед фанатами за то, что в Xiaomi CC9e они использовали дисплей с невысоким разрешением HD+. В ответ на претензии комьюнити, глава компании заявил, что у пользователей сложились завышенные ожидания от их продуктов.

Теперь по время старта продаж Xiaomi CC9e, китайский производитель лишний раз напомнил о том, что селфи-смартфон обладает 32-мегапиксельной фронтальной фотокамерой, сканером отпечатков пальцев в экране и тройной фотосенсор с разрешением 48 МП. Xiaomi были уверены, что они создали "лучший смартфон в своем ценовом сегменте".

Пользователи в Weibo упрекают Xiaomi в том, что процессоры Snapdragon 665 и 660 мало чем отличаются Фото: Weibo

Однако пользователи раскритиковали компанию за то, что она умолчала о процессоре, который интегрирован в смартфоне – Snapdragon 665, который откровенно слабый. Глава компании Лэй Цзюнь парировал, "разве Snapdragon 665 не лучшее решение для мобильника за $190?" Пользователи "пристыдили" его за эти слова, указав что по своей производительности новый чип практически не отличим от устаревшего Snapdragon 660, опережая 665-ю модель в AnTuTu всего на 20 тысяч баллов, что явно нельзя назвать прогрессом.

Сравнение процессоров Snapdragon 665 и 660 (последние два) Фото: ixbt.com

На что директор по продуктам Ван Тенг Томас сообщил о том, что Xiaomi CC9e только первый мобильник на Snapdragon 665. По его словам, на оптимизацию и доведения до ума аппаратной платформы уходит от 2 до 4 месяцев, поэтому эта однокристальная система позже раскроет свой потенциал в полной мере.

Напомним, что ранее "убийца флагманов" Xiaomi опозорился в рейтинге мощных смартфонов. Также Xiaomi угрожает судом за обвинения в плагиате.

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