Xiaomi разгневали смайлики Mimoji

Китайский производитель смартфонов угрожает подать в суд на тех, кто распространяет "лживые слухи" о плагиате

Вокруг смайликов Xiaomi разразился скандал Фото: The Verge

Китайская компания Xiaomi представила свое последнее оригинальное изобретение – Mimoji. "Мимоджи" – это 3D-смайлики, которые пользователи могут настраивать, чтобы их лица выглядели словно из мультфильмов, а затем записывали сообщения чата с помощью селфи-камеры, которая переводит мимику в анимацию. Mimoji станут главной особенностью линейки селфи-смартфонов Xiaomi Mi CC9.

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Однако блогеры упрекнули Xiaomi в том, что это якобы "плагиат" Apple Memoji – подобная технология используется на iOS 12 в iPhone X, iPhone XS, iPhone XR и iPhone XS Max. Более того, еще раньше анимированные смайлики презентовали Samsung и Microsoft еще до Apple.

Mimoji, использующиеся в Xiaomi Mi CC9 Фото: GizmoChina

Казалось бы, главное отличие заключается в более широком выборе шляп и очков, но, согласно Xiaomi – это уникальная разработка. Xiaomi опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что она "не копировала идеи Apple". Китайский производитель также пригрозил подать в суд на тех, кто продолжает распространять "лживую" информацию.

Принцип работы Mimoji на Xiaomi не отличается от Apple и Samsung Фото: Gizchina

Генеральный менеджер Xiaomi Group по связям с общественностью Сюй Цзеюн напомнил, что компания впервые представила анимированные аватары еще в мае 2018 года. Английским названием функции было Mimoji. Сюй Цзеюн добавил, что 5 июня 2018 года Apple специально сменила название на Memoji и что функциональная логика этих двух продуктов отличается.

Memoji от Apple впервые появились в iOS 12 Фото: The Verge

Блогеры обратили внимание не то, что Xiaomi уже не первый раз "заимствует" идеи у Apple. Вспомнить хотя бы Animojis (смайлики животных) в Mi 8, которые были явным клоном похожих смайликов у iPhone X. Компания также запустила AirDots, которые являются неуклюжими клонами Apple AirPods.

Учитывая предыдущий опыт, маловероятно, что Apple примет в этом случае меры, несмотря на сходство аватаров и названия, которое отличается всего на 1 букву.

Напомним, что ранее решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов. В свою очередь дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу.

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